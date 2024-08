Los hoteles de las comarcas rozan la ocupación completa en el mes de agosto

El verano es la época en la que más desplazamientos se producen. La gente se va de vacaciones y se dispone a disfrutar de unos días de descanso alojados en un hotel. Sin embargo, aunque el periodo estival comenzó el 20 de junio, no es hasta agosto cuando los hoteles han puesto el cartel de completo. Eso cuentan desde el hotel Torre do Deza de Lalín y desde el Bombilla de A Estrada, pero Juan Carlos Cortizo, del hotel Pontiñas tiene otra opinión. “Hemos estado completo casi todos los días”, cuenta. Asegura también que las reservas comenzaron en el mes de mayo. Si bien es cierto que este verano no ha sido excesivamente bueno debido al clima, Cortizo afirma que las cifras se han mantenido más o menos como en años anteriores.

Ahora mismo, gracias al puente del 15 de agosto el hotel se encuentra completamente ocupado, y según afirma el encargado del Pontiñas: “Viene mucha gente de otras comunidades como Andalucía, Cataluña, País Vasco”. Hasta la fecha, y a pesar de que en el resto de ámbitos los precios han subido, ellos han optado por mantenerlos igual que en años anteriores.

Su perfil de cliente suele ser más el de un grupo. “Ayer entraron 50 personas que vienen de Portugal”, comenta Cortizo, y esto ya hace que en gran medida el hotel esté lleno. También es curioso conocer durante cuántos días se quedan en el hotel, y por lo general la estancia suele ser de una semana. Además, el Pontiñas ya cuenta con una cartera de clientes muy fieles que acuden todos los años. “Ya son casi de la familia”, reconoce Cortizo.

En A Estrada la ocupación también está siendo muy buena, rondan sobre el 70% en el hotel Bombilla. Ana Corto cuenta que esta semana, que ha coincidido con un puente, para ellos ha sido la más fuerte. Pero esta no es una novedad, ya que en este establecimiento es lo habitual, que en estas fechas sea cuando más trabajo tienen.

En el hotel Torre de Deza de Lalín también han tenido un muy buen agosto. “Estuvimos todo el mes casi al 100% todos los días”, cuenta Laura Vieites. Ella afirma que la ocupación es mucho mejor en el octavo mes del año que en julio, porque a sus instalaciones llegan “mucho más cliente vacacional de larga estancia”.

La trabajadora del hotel reconoce que las cifras se han mantenido también con respecto a otros años, y eso que “el tiempo no acompañó, hasta agosto no llegó el verano”. Haciendo un balance general de la zona Vieites revela que “en toda la zona de Lalín hay muy buena ocupación este año”. Eso a pesar de que afirma que lo que más se encuentran son clientes de paso que a lo mejor se quedan entre una y dos noches.

Estancias más largas

Pero todo cambia cuando llega agosto. “Se disparan los días de estancia, porque son clientes vacacionales que buscan quedarse aquí y ver toda Galicia, porque justamente Lalín es un muy buen punto de conexión”. En este caso lo mínimo que se quedan en sus instalaciones son cinco días y lo máximo pueden ser dos semanas, teniendo en cuenta que eso es considerado como larga estancia, Vieites cuenta que la gente suele reservar con bastante antelación para no quedarse sin habitación. Lo curioso es que, habiendo tres meses de vacaciones, la época de mayor afluencia sea en agosto, al preguntarle a Laura Vietes por ello, dice que se puede deber a que “es cuando la gente coge más vacaciones y hay muchísimas empresas que cierran en verano, y sobre todo en agosto. En julio se hacen más miniescapadas y en septiembre ya sí que se nota un poco la bajada en la ocupación y del turismo”.

En este hotel, además, cuentan con un spa, que si bien en verano parece que no sea lo que la gente busca por el calor, lo cierto es ha sido un éxito. “Aun siendo agua termal, en verano viene muchísima gente. En ese aspecto estamos muy contentos”, cuenta la empleada de Torre do Deza.

De cara a septiembre ya tienen a varios grupos reservados, además de los peregrinos que visitan diariamente las instalaciones para hospedarse durante su paso y para aquellos que hacen el Camino a través de agencia y que ya han hecho su reserva con un año de antelación.

Más reservas por Internet que directas

Si en algo concuerdan los hoteleros es que la forma en la que la gente hace sus reservas ha cambiado con el paso de los años. Si antes lo habitual era llamar directamente al hotel para pedir presupuestos o comunicar los días es los que se tenía pensado quedar, ahora todo se hace a través de Internet. Bueno, en su mayoría. Es cierto que hay clientes que siguen optando por comunicarse con el establecimiento para consultar fechas y servicios. Y es que para los hoteles es la mejor opción, aunque reconocen que plataformas como Booking les ha dado la posibilidad de tener reservas aseguradas. “Ahora entra todo por Booking, pero a ver si cambia un poco el tema después de la multa que le pusieron”, dice Juan Carlos Cortizo. Y es que hay que recordar que a esta plataforma, a finales de julio se la sancionó con 413,24 millones por abusar de su posición de dominio durante los últimos 5 años. El gerente del Pontiñas afirma que la comisión que se llevan es un poco alta y que es mejor que la gente haga las reservas directamente con ellos. “En el hotel sale más barato que por Booking, pero la gente entra en la página y ya lo hacen por ahí”, asegura Cortizo. En el Bombilla de A Estrada ha habido veces que han tenido que cerrar la web de esta plataforma porque no podían admitir más reservas, y es que aunque ponen habitaciones disponibles por internet, siempre se guardan algunas para los que quieran contactar directamente con ellos o para aquellas personas con las que tengan un compromiso porque acuden todos los años al hotel. En Torre do Deza también creen que si la gente se pusiera en contacto directo con ellos podría obtener mucho mejores precios u ofertas que no aparecen en la web. “Se puede personalizar más la estancia. Por ejemplo, la gente que quiere venir con mascota, que trae un bebé y quiere una cuna o que prefiere una habitación con vista, lo puede pedir a través de la reserva directa”, asevera Laura Vieitas.

