“No escribiría novela histórica, le tengo respeto”

Yolanda Mosteiro Bao, más conocida como Yoly (Forcarei, 1990) presentará este sábado 24 de agosto su segunda novela Dicen por ahí, en el salón de actos del ayuntamiento de su tierra natal. La escritora es una apasionada del romance y se lanzó a escribir sobre él. Le encantaría crear algo de fantasía, y aunque es licenciada en Historia, confiesa que no se atrevería a publicar en ese género por la complejidad y exigencia que supone.

–¿De dónde surge su pasión por la escritura?

–A mí me gusta leer desde pequeñita y nunca se me diera por escribir, pero sí que inventaba ideas en mi cabeza. Pensaba en los finales de los libros que estaba leyendo, o cuando no me gustaba pensar en otro, y realmente todo empezó cuando terminé la carrera de Historia. Ese verano no sabía que hacer y decidí ponerme a escribir, y desde allí me llamó la escritura, pero el origen viene de leer mucho.

–Y tras estudiar Historia, ¿ahora se dedica exclusivamente a la escritura?

–Ahora mismo estoy trabajando en la biblioteca de Lugo. Soy profesora sustituta, estoy en las listas de profesorado de secundaria y voy escribiendo en función del tiempo libre. Cuando trabajo escribo menos y como hay épocas en las que tengo tiempo, pues escribo.

–Comentaba que su pasión por la escritura nace de la lectura. ¿Qué le gusta leer?

–De siempre me gustó mucho el género histórico y el romance. Aunque en los últimos años me gusta mucho la fantasía. Me muevo en esos tres géneros.

–¿Qué libro diría que es un imprescindible?

–Imprescindible para mí es Orgullo y prejuicio. Es mi libro favorito desde siempre porque Jane Austen es la reina de la novela romántica de época.

–¿Qué es lo que la inspira para escribir?

–Es complicado, depende. Cada historia viene con una forma. A veces estoy conduciendo y me viene una idea y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo y van surgiendo cosas. Normalmente, por la noche cuando no puedo dormir me pongo a elucubrar. Le doy muchas vueltas y estoy con la idea mucho tiempo en la cabeza antes de ponerme a escribir en ella. Me lleva bastante tiempo.

–¿Alguna vez ha tenido un bloqueo escritor?

–Me suele pasar muy a menudo y estoy largos tiempos sin escribir. Intento no presionarme porque cuando me fuerzo a ello, me cuesta muchísimo terminar las historias. Me pasó con este libro. Si no me sale escribir lo que hago es elucubrar historias en mi cabeza, voy tomando notas en el móvil y cuando me siento bien para escribir me pongo.

–Su primer libro es Si el destino existe, ¿qué podemos encontrar en él?

–Es un libro divertido en el que hay risas porque la protagonista es muy alocada y que surgió después de que creara una historia complicada. Tiene una historia de amor detrás, con segundas oportunidades.

–Y ahora presenta Dicen por ahí.

–Es la historia de una profesora que dice que no le importa lo que digan y piensen los demás de ella, pero realmente es un poco la idea de que es fácil decirlo, pero la realidad es otra. La protagonista enseña en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y realmente no puede hacer lo quiere porque cree que tiene que mantener una imagen. Aparece un interés amoroso y se empieza a cuestionar las cosas. Tiene muchos mensajes feministas, de salud mental y de superación. Es una historia divertida pero que toca temas importantes y con un romance sano, que es muy importante para mí.

–Sus dos obras se enmarcan dentro del romance, ¿le gustaría ser en ese género o se aventuraría a probar en otro?

–Tengo ganas de meterme en la fantasía con romance, porque es donde me encuentro más cómoda y probablemente en algún momento escriba algo de eso. Tengo varias historias en mente, pero siempre me cuesta mucho arrancar. De histórica no me atrevo, porque no sé si es por mi profesión, pero le tengo mucho respeto. Creo que empezaría a investigar y no saldría de ahí nunca.

