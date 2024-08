Cerdedo-Cotobade eleva su presupuesto en un millón de euros al alcanzar los 5,3

El grupo de gobierno de Cerdedo-Cotobade aprobó los presupuestos para el presente curso a pesar de la abstención del BNG y el voto contrario del grupo socialista. El equipo liderado por Jorge Cubela destaca la cifra récord de una cuenta que crece en un millón y se va hasta los 5,3 millones de euros, “con deuda cero y un millón para inversiones”.

“Se trata de un presupuesto responsable, realista y ambicioso que se conjugará con criterios de eficiencia, contención de gasto y estabilidad presupuestaria y, lo que es muy importante, con “deuda cero” con los bancos y sin previsión de solicitar ningún crédito a corto y medio plazo”, señaló el mandatario. Cubela destacó también que estos presupuestos presentan “unas cuentas récord ya que aumentamos un millón de euros con respecto a 2023, de 4.380.000 euros a 5.370.000 euros y tenemos un remanente de tesorería de 787.000 euros que incorporaremos en parte con una modificación presupuestaria cuando entre en vigor el presupuesto para acrecentar este presupuesto de 5,3 millones de euros”.

El alcalde explicó que no fue posible llevar antes los presupuestos a pleno puesto que “era necesario conocer antes el incremento del cueste del servicio que presta Sogama relacionado con la recogida de la basura, que está cuantificado en 25.000 euros más al año, del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se incrementará en más de 60.000 euros y en la consecución de financiación para el retranqueo de la línea eléctrica de media tensión que cruza la obra de la Residencia de mayores de Carballedo que llega casi a 150.000 euros “y que nos financiará la Xunta de Galicia al cien por cien y que hasta el momento no lo sabíamos”. Además, apunta el primer edil, “estuvimos esperando hasta conocer la liquidación de la participación de ingresos del Estado, del ejercicio 2022, que en este caso es positivo en 260.000 euros y que incorporamos al apartado de ingresos del presupuesto”.

Para Cubela, el proyecto de 2024 consolida unas cuentas muy estables, “ya que superan en 3 millones de euros lo que sumaban los presupuestos por separado los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade antes de la fusión. En las cuentas que aprobamos destacan una vez más todas las partidas de servicios sociales, que representan el 35% del presupuesto, y que llega a un gasto de un 1.900.000, entre lo que destaca el gasto del SAF, que asciende este año a 730.000 euros, y los 750.000 euros para la obra de la Residencia de Carballedo”.

Dentro del carácter social de estos presupuestos, Cubela destacó también que se aumentaron las ayudas las ANPA “que pasan de 3.000 a 7.000 euros, reservamos para las asociaciones musicales 26.000 euros en subvenciones más otros 26.000 euros para el Plan Cultural Municipal. Para asociaciones deportivas, 21.000 euros y para comunidades de aguas, 31.000 euros”.

Finalmente, en relación a las partidas destinadas a inversiones, que alcanzan el millón de euros, el alcalde se refirió de manera destacada “a los 750.000 euros de la Residencia de Carballedo y a los 150.000 euros que vamos a recibir de la Xunta para lo retranqueo de la línea eléctrica de Carballedo y algunas pequeñas inversiones más de grande importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y hacer más agradable y confortable a vida en el rural”, concluyó.