Las rebajas de verano firman una de sus peores campañas debido al mal tiempo

Las rebajas de verano son uno de los momentos que tanto comerciantes como consumidores tienen marcado en el calendario. Se espera que durante esos dos meses de descuentos la gente acuda con asiduidad a las tiendas y que compre todo lo que quiera y necesite. Sin embargo, este año la campaña no ha salido como se esperaba, y no será porque las ofertas sean malas, o porque el periodo de descuentos sea menor, más bien todo lo contrario.

Meritxell Silva, vocal del área de Comercio de la Asociación de Empresarios de Deza, explica que “la campaña de este año no fue muy buena, porque ya se empezaron las rebajas a 22 de junio, cuando aun no había empezado el verano siquiera”. Lo habitual hasta ahora era que este periodo comenzase el 1 de julio. Sin embargo, se ha adelantado, ¿por qué? Meritxell tiene la respuesta. “La adelantamos porque ya las grandes superficies, como el Corte Inglés, las empezaron el 24 de junio, entonces el pequeño comercio se adelantó un par de días para poder vender antes”.

Aunque en Deza se vieron en la obligación de poner los carteles con ofertas, casi diez días antes de la fecha prevista, en A Estrada decidieron aguantar hasta julio. “No hemos adelantado las rebajas porque coinciden con las fiestas patronales, y la mayoría de los comercios no lo hizo. Aunque sabemos que alguna cadena no lo respetó, gran parte decidió esperar”, cuenta el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González.

Para él esta campaña ha sido “la peor de los últimos años, por no decir de la historia”. Si bien es cierto en que coincide en que el tema de la libre ejecución de las grandes superficies es un problema, para Alfredo el mayor inconveniente de esta campaña ha sido el clima. “Junio y julio aquí fue un desastre. Ahora en agosto se aprovecha que mejoró el tiempo, y todo el mundo comenta que las ventas están bien, pero lo que llevamos perdido de lo anterior, nunca más se recupera”, afirma resignado. No es el único que piensa de esta manera. Yolanda Mato, miembro de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Silleda (ECOS) expone que “las rebajas no salieron bien porque tardó mucho en llegar el verano y las cosas de esa temporada se empezaron a vender en rebajas”.

Esto ha supuesto que los beneficios para las empresas sean mínimos porque, aunque ahora las ventas se estén realizando, lo hacen con el 50% de descuento. “No trabajamos con unos márgenes como para esos descuentos. Lo único que hacemos es recuperar dinero y moverlo. Realmente nos da para cubrir costes, y ya ni eso, porque recuperas el dinero de la prenda, pero no del alquiler, de la luz, de los empleados y de la Seguridad Social”, dice Meritxell.

A pesar de las malas cifras logradas este año, los empresarios siguen ofreciendo mayores descuentos, con las conocidas como segundas rebajas. Ahora los productos se pueden encontrar con un 40 o un 50 por ciento de descuento e incluso de un 60 o 70 en algunos establecimientos hasta el 31 de agosto. Es la forma que tienen los empresarios de poder liquidar esta mercancía veraniega, para dar paso a la de otoño e invierno, que ya llena sus almacenes. “En este momento tenemos más mercancías de invierno que de verano”, concluye Meritxell.

Una legislación que trate a todos por igual

Ha quedado claro que el mayor problema de esta campaña de rebajas ha sido el clima, pero para los empresarios y comerciantes sigue siendo muy preocupante el tema de las grandes superficies, y que estas puedan marcar los descuentos cuando les plazca. “Para ellos ahora ya no existen las normas, pero para nosotros sí”, dice Alfredo. Es por ello que solicitan a las instituciones pertinentes que realicen una legislación que trate a todos por igual, en el que las fechas sean iguales para todos y que den las mismas oportunidades. “El problema es que las rebajas tenían que empezar ahora, a partir del 15 de agosto”, manifiesta Meritxell, que continúa diciendo “hace años empezaban en agosto y cada año se adelantan más. Vamos a terminar llegando a mayo y no hay nadie que controle esto”. Desde estas asociaciones también reconocen que si tuvieran una legislación que igualara a las grandes empresas con el pequeño comercio, este se podría mantener. “Las grandes plataformas está claro que van a tirar los precios, pero ahora mismo la gente se da cuenta de que el producto en plataformas digitales está mucho más caro que en tienda”, reconoce Alfredo. El presidente de la asociación estradense también cree que el hecho de que la gente no pueda ver las cosas en el momento, es algo que juega a su favor. “Tampoco hay esa particularidad del trato directo, con el cliente, que muestra cercanía, por lo que creo que lo que necesitamos es que se nos trate igual que a los demás, porque ellos tienen mucho más tirón, pero nosotros podemos mantenernos”, concluye Alfredo.

Suscríbete para seguir leyendo