Un encuentro con mucho ritmo

Como cada año la Banda Municipal de A Estrada celebra su tradicional comida popular anual con una jornada festiva, en la playa fluvial de Liñares, pensada para todas las edades. La cita, que tendrá lugar durante todo el día, empezará a las 13.30 horas con la actuación de la charanga MIL9 que será la encargada de amenizar la sesión vermú, y poner la música que acompañará a las actividades de la tarde. Una hora después, sobre las 14.30 horas, dará comienzo el esperado almuerzo que incluye –por un precio de 35 euros para los adultos, 10 euros para los menores de entre 0 y 6 años y 15 euros para los que tengan entre 7 y 15– pulpo, churrasco y postre. A su remate, y sobre las 18.00 horas, la charanga se pondrá de nuevo en marcha para animar la tarde, durante una hora y media. Como viene sucediendo en los últimos años, la banda tiene programadas varias actividades –como una carrera de sacos– que dependerán de la participación de la gente. “El año pasado no se hizo ninguna actividad. No hubo ningún voluntario, la gente no estaba muy animada y optamos por no hacerlas. Este año dependerá un poco de ellos también”, comenta Candela Vilas, integrante de la directiva de la Banda Municipal.

Esta celebración cuenta ya con más de ocho años de historia, interrumpidos únicamente por la llegada de la pandemia. “Cada año se van sumando más personas. Van conociendo la fiesta, todo lo que se hace y supongo que, además, influirá el boca a boca.”, dice Vilas.

En las última ediciones fueron alrededor de cien las personas que se apuntaron a disfrutar de este ya tradicional almuerzo. “El año pasado serían sobre 120 los asistentes a la comida y el anterior sobre unos 110. Este año ya teníamos 140 anotados unos días antes. Es una celebración que cada año va a más”, explica Candela.

Este encuentro surgió tras la necesidad que los miembros de la Banda tenían de poder realizar una celebración en la que fuesen ellos los que disfrutaran de la música, rodeados de amigos y colaboradores.

Por ello, hace años, decidieron realizar un encuentro en el que los integrantes, colaboradores y amigos de la agrupación pudiesen confraternizar.

“El día de la Banda coincide con Santa Cecilia, pero es un día en el que los músicos tienen que trabajar, ya que ofrecen un concierto musical. Por eso se decidió buscar otro día en el que fueran ellos quienes pudieran disfrutar la música de otros, y se decidió celebrar una comida tanto para los músicos y colaboradores, como para los acompañantes y amigos de la Banda”, dice Vilas.

Concierto de la Banda Municipal de A Estrada este verano. / Cedida

Un verano de actuaciones por toda Galicia

Los meses estivales son los más ajetreados para la Banda Municipal de A Estrada ya que, de junio a septiembre, cuentan con un total de 30 actuaciones. Durante el curso son escasas las citas musicales programadas que tiene esta agrupación. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo, y ya desde el mes de junio, son sobre diez las actuaciones programadas durante cada mes. Las actuaciones varían entre fiestas de mediodía y conciertos antes o después de alguna misa.

“Antes se había fiestas de todo el día pero eso ahora se está perdiendo. Ya antes de la pandemia se notó un bajón y ahora, suelen ser todas de mediodía”, comenta Candela. A diferencia de otras ocasiones en las que sí realizaban alguna actuación fuera de Galicia, este verano únicamente ha sido una. “Fue el 19 de julio, en Aranda del Duero, en un concurso que tendrá su resolución en septiembre. Pero este verano estamos actuando más por la zona de A Estrada”, cuenta.

