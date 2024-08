Agosto aprieta pero no ahoga a las comarcas, cuyas reservas de agua no corren peligro

El mes de agosto ha traído consigo varias jornadas de calor y pocas precipitaciones. Sin embargo, los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes no temen que los sucesivos anticiclones afecten a las reservas de agua, que actualmente se encuentran a plena capacidad y están lejos de motivar la implantación de restricciones.

En los dos municipios más grandes, Lalín y A Estrada, los gobiernos locales aseguran que no hay problemas de abastecimiento y que las traídas gozan de buena salud hidráulica pese a las altas temperaturas y cielos despejados de los últimos días. El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, afirma que esto se debe a que el clima típico del verano llegó relativamente tarde, con lluvias que se extendieron hasta mitad de julio, lo que dejó tanques y embalses fuertes para hacer frente a las olas de calor de la recta final estival. “No hay riesgo a día de hoy de quedarnos sin agua, ya que técnicamente a penas llevamos tres semanas de calor y este año ha venido mojado” relata el regidor, que añade: “Nuestros tanques están llenos e incluso si hiciese falta, contamos con un embalse en el Monte Cabalar que también se encuentra bien abastecido”. En esta línea, Louzao sostiene que lo único que se está vigilando es la captación de los ríos y que incluso esta se encuentra en los parámetros esperables para la época.

Desde el ejecutivo lalinense suscriben las declaraciones del estradense e inciden en que sus reservas también se encuentran al cien por cien, por lo que no prevén carestía de agua en un futuro inmediato, ni a medio plazo. Asimismo, la captación alternativa de los ríos de los que se nutren los embalses lalinenses también está dentro de lo habitual.

Si bien Lalín y A Estrada son los municipios de mayor dimensión en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, su situación es perfectamente extrapolable a otros de menor tamaños, como pueden ser Silleda y Forcarei. En el primer caso, desde el Consistorio comparten: “A día de hoy no hay problemas con las reservas de agua. Eso sí, las estaciones de bombeo, como es habitual durante el verano, están a pleno rendimiento para poder abastecer a la población”. “El bombeo de A Bandeira trabaja unas ocho horas diarias, si bien el de silleda tiene una de las dos bombas disponibles trabajando las 24 horas del día para extraer agua del río Deza, a la altura de Taboada”, declaran.

Estas labores no son necesarias durante el resto del año, pues la red de la traída municipal se abastece de los distintos manantiales. Con todo, el gobierno silledense subraya que su tanque, de mil metros cúbicos de capacidad, está totalmente lleno.

De igual forma, el gobierno forcaricense se suma a la postura de las demás administraciones mencionadas y envían un mensaje tranquilizador, haciendo hincapié en que las reservas está en buen estado y que no hay notificación de posibles problemas en este sentido.

Por otra parte, cabe destacar que en esta zona no es habitual que se implanten medidas de restricción en el uso del agua incluso en ejercicios más secos. El caso más alarmante en este sentido se produjo hace dos años, en 2022, cuando las sucesivas olas de calor llevaron a toda la comunidad gallega al límite de sus reservas y sí había directrices para las administraciones municipales destinadas al ahorro de este bien, como el no regar jardineras, limpiar calles o controlar el gasto en las piscinas. De cualquier forma, no se llegó a bloquear horas de uso para llenar los tanques.

Consumo responsable

La situación es buena y no hay riesgo de desabastecimiento, pero esto no implica que se deban relajar las medidas de consumo responsable que desde las diversas administraciones se intentan inculcar en la ciudadanía. En este sentido, tanto en A Estrada y Lalín, como en Silleda y Forcarei, hacen un llamamiento para que los vecinos no hagan un mal uso del agua, pues el pronóstico meteorológico a largo plazo es incierto y es importante mantener hábitos que garanticen un empleo consciente y solidario de las reservas hidráulica.

Un verano con más precipitaciones que el anterior En lo que llevamos de verano las precipitaciones, aunque de manera moderada como es habitual en estas épocas del año, han aparecido en municipios como Lalín en once días. Si tenemos en cuenta que hasta la fecha llevamos prácticamente dos meses desde el comienzo oficial del estío, las lluvias acumuladas en la cabecera comarcal dezana según la estación que Meteogalicia tiene instalada en el núcleo urbano ascienden a 23,6 litros por metro cuadrado. Son más del doble que los menos de 11 milímetros recogidos por esta misma estación meteorológica entre el 20 de junio y el 17 de agosto del pasado año. Como indicamos, en este verano llovió en 11 jornadas, pero las precipitaciones registrada el pasado 9 de julio son las responsables de elevar este dato, pues solo ese día se contabilizaron 11 litros por metro cuadrado, mientras que el 30 de junio fue el siguiente más lluvioso, no obstante el acumulado se situó en 5,5 litros por metro cuadrado o milímetros. Si observamos el balace de agosto, en este mes solo llovió el día 13, con un balance de menos de un milímetro.

