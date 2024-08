Exigen más vigilancia en Pozo do Boi tras el robo de una barra de la comisión de fiestas

La comisión de fiestas de la parroquia lalinense de Vilatuxe denunció el robo de una estructura metálica habilitada como barra de bar en la playa fluvial de Pozo do Boi. El episodio, según narra el miembro de la junta César Montoto, se produjo o bien durante la noche del domingo o la madrugada del lunes y lamenta que los que se llevaron esta pieza actuasen con el único fin de causar un daño incomprensible. Montoto asegura que los desperfectos en el espacio natural son frecuentes y no solo se limitan al período estival, de máxima concentración de personas en Pozo do Boi, sino que se suceden prácticamente durante todo el año.

¿Qué solución propone la comisión? Su alternativa para frenar estos comportamientos incívicos pasa porque el ayuntamiento instale cámaras de vidovigilancia que funcionen de manera permanente y mientras tanto que se incremente la presión policial en esta zona. Montoto denuncia el hastío del grupo de vecinos que se encarga no solo de organizar los festejos de agosto de la parroquia sino otros eventos durante buena parte del año ante estos sucesos. Concreta que esta estructura fue adquirida por la comisión el año pasado con unos ahorros que había en las cuentas y no tener así la necesidad de alquilar unas barras para cada evento. Una idéntica fue colocada durante las celebraciones del San Lourenzo delante de la iglesia parroquial (en la imagen) y por el momento desconocen si será recuperada. Entiende que los ladrones podrían ser de la zona pues para llevarse esta estructura es necesario disponer de un furgón grande o de un remolque. “El hierro más pequeño mide 3 metros y medio y creo que el o los que lo hicieron seguro que son de cerca”, lamenta, tras presentar la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.

Volviendo a la desatención que a su juicio somete el ayuntamiento al entorno de Pozo do Boi asegura que en pleno invierno se pueden ver contenedores de basura tirados sobre el cauce del río, puertas de instalaciones y almacenes rotas o puntos de iluminación destrozados. “Viendo esto la verdad es que no ayuda mucho y nos sentimos desmotivados”, aduce.

La comisión emplea estas barras para la instalación de chigres es celebraciones como las del San Juan, la Festa do Río o una prueba de slalom que este año se prevé organizar para el 12 de octubre. “Te entran ganas de no ponerte a trabajar para organizar nada, sobre todo porque se trata de gente que solo pretende hacer mal”. Insiste en su solicitud al grupo de gobierno de tomar medidas y valorar seriamente la instalación de cámaras de seguridad en Pozo do Boi, un espacio natural frecuentado cada año por millares de personas.

