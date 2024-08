Los cruces estradenses más peligrosos

Ya sea por la escasa visibilidad, algún despiste o mismo la velocidad, algunos cruces son el centro de un gran número de accidentes y A Estrada no es una excepción, ya que cuenta con algunos puntos peligrosos a la hora de ponerse al volante. Pese a que el centro del municipio se ha convertido ya en una zona con prioridad para los peatones, en algunos puntos todavía hay que andarse con ojo tanto si vas a bordo de un vehículo, como si eres peatón. Dos de los puntos con más riesgo son la calle de San Antonio, que cuenta en uno de sus pasos de cebra con problemas de visión, y la Avenida Benito Vigo.

Es lo que sucede, por ejemplo, en el segundo cruce de la calle estradense de San Antonio. El paso de peatones cuenta actualmente con una visibilidad reducida hacia la parte izquierda ya que, justo encima del mismo, hay colocada una hilera de contenedores de basura que dificultan la visión –tanto a peatones como a conductores–. Únicamente transitando con prudencia, si se hace a pie, y reduciendo un poco más la velocidad, en el caso de los coches, se puede evitar cualquier imprevisto. Si por el contrario cualquiera de las partes circulase por la zona algo despistada o con un poco de prisa, la sorpresa se la llevaría justo en el momento de atravesar el paso de cebra. Sin embargo, no sucede lo mismo si el acceso se realiza desde la derecha, pues la visibilidad es totalmente clara.

Paso de cebra con poca visión en la calle San Antonio, debido a los cubos de basura. | // I. C.

Otro de los pasos problemáticos, en este caso uno ubicado en la zona que más accidentes ha registrado en la ciudad en estos últimos años pese a no tener la etiqueta oficial que avale su peligrosidad, es la conocida y transitada Avenida Benito Vigo. El problema sucede en el cruce con la calle Pérez Viondi y es que los peatones tienen un semáforo, en la carretera general, que les indica si pueden o no cruzar al otro lado pero, a los vehículos que acceden de la parte inferior, desde la calle Pérez Viondi, les da paso otro semáforo que no tiene en cuenta el color del situado arriba. Por lo que, en muchos casos, los coches que se incorporan a la vía principal, lo hacen confiados –tras el color verde– y sin tener en cuenta la posibilidad de toparse con viandantes cruzando en la parte superior.

Se trata, Pérez Viondi, de una de las calles más concurridas de A Estrada ya que pertenece a un tramo de la carretera nacional, que además de la gran presencia de tráfico especialmente a ciertas horas del día, es una de las calles principales y que dan acceso a edificios como el Concello, la biblioteca municipal, el Teatro Principal, los dos juzgados, el Conservatorio o la Seguridad Social. A sus orillas se encuentran cinco grandes superficies comerciales, lo que la convierte en una avenida altamente transitada tanto por todo tipo de vehículos –incluyendo transporte pesado– como por peatones.

En menos de un año, esta carretera ha presenciado ya dos atropellos, y uno de ellos mortal. Por eso, la alta siniestralidad de la zona preocupa a vecinos y usuarios que a menudo la frecuentan. Sin embargo, tras el último susto ocurrido en el pasado mes de julio, no se han tomado nuevas medidas.

