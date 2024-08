El Concello de Lalín reúne 27 actuaciones en el programa de las fiestas de As Dores

El Concello de Lalín, que asume este año la organización de las fiestas patronales que se celebran del 20 al 24 de septiembre en el Campo da Feira, presentó ayer la programación de la mano de los concelleiros Begoña Blanco y José Cuñarro, y del alcalde José Crespo.

El edil de Festas explicó que, tras mantener una reunión con la hostelería del municipio, tanto él como Crespo se toparon con que no querían hacer las fiestas de este año, por lo que desde el gobierno se pusieron a trabajar inmediatamente para que salieran adelante. Cuñarro destaca que “este cartel que tenemos es gracias a una decisión del año pasado, que cuando terminaron los festejos, la comisión que había me dijo que no quería seguir haciendo las fiestas, que ya llevaba dos años y que estaba cansada, y el alcalde me pidió que reservara las mejores orquestas ya para el año siguiente”. El concelleiro explica que, si no se hubiera tomado esta decisión, probablemente la oferta musical de este año para As Dores sería muy distinta.

El día 20 arranca con las actuaciones de Xabier Díaz y Adufeiras, el 21 será el turno de Lucía Pérez y Top Líder. El 22 los vecinos podrán bailar al ritmo de Cinema y de Abraham Cupeiro, el 23 el nivel no baja con las actuaciones de París de Noia y el Combo Dominicano. Las fiestas de este año las cerrarán Os Satélites y Panorama. Pero es que la cosa no se queda ahí. Además de grandes actuaciones, tal y como explica Blanco “mantenemos las estructuras de otros años, contando con las bandas de nuestro pueblo, que son cuatro, con los grupos tradicionales y las charangas”. A esto se suma las sesiones de djs, de los que está por confirmar el nombre, que se realizarán el viernes, sábado y domingo, como petición del público más joven. En total serán 27 actuaciones para estas cinco jornadas.

Novedades

Al ser el primer año que el Concello se ocupa completamente de organizar las fiestas, hay cosas que se han hecho de manera diferente con respecto a anteriores ediciones. “Al no haber comisión, no hay petitorio por las casas, y no hay ingresos aparte de lo que den las barras, los chiringuitos y el libro que se hace, que ya lleva varios años”, comenta Cuñarro. Al respecto de las barras, el miércoles terminó el plazo y no será hasta la semana que viene cuando conozcan las cantidades que se percibirán. “Salían desde 25.000 euros y llevaban unas mejoras en las que se incluían los generadores de corriente para las orquestas, djs. Hay otro paquete en el que va el lote de carpas y otro con las sillas”, revela el edil de Festas. En caso de que las barras no se hagan cargo, será el Concello quien sufrague estos costes.

Sobre cómo se han financiado estas fiestas, teniendo en cuenta que no hay comisión, Blanco comenta que “a parte de los fondos propios que tiene el Concello y el plan Máis Provincia, del que destinamos una parte importante del dinero que nos toca de la Diputación para organizar las fiestas, contamos con ayudas de otras administraciones y nos buscamos un poco la vida con el concurso de las barras y de las atracciones que no sabremos como quedará, y del libro de publicidad”.

Pregón y fuegos, pendientes de confirmar

Aunque ayer se hizo la presentación oficial del cartel de As Dores todavía hay detalles por cerrar y que se irán conociendo en los próximos días. Uno de ellos es el de la pirotecnia. Este tema también va a licitación, que salió el miércoles, por 8.000 euros, IVA incluido, según confirmó Cuñarro. El plazo estará abierto hasta el 30 de agosto, y una vez concluido, será cuando desde el consistorio lo harán público. Que todavía no se sepa cuál es la empresa a cargo de los fuegos, hace que tampoco esté confirmado el espacio desde el que se lanzarán. “Todavía no tenemos claro desde donde se hará, tenemos que hablar con la empresa de pirotecnia”, revela Blanco. También queda pendiente quien será la persona de dar el pregón este año, no hay confirmado ningún nombre, pero tanto Blanco como Cuñarro afirman que están trabajando en ello.

Un septiembre lleno de fiestas y actividades

La edil de Cultura también aprovechó esta presentación para informar sobre el resto de programación cultural que tendrá lugar en Lalín en el mes de septiembre. Además de As Dores, este mes tendrá festejos en Donramiro y Goiás. Es por ello que Blanco decidió “no meter mucha más actividad”. Aun así, el día 7 será la Festa da Terceira Idade en el Pabellón Municipal, y los miércoles 11 y 25 continúan las actividades de dinamización lectora en la biblioteca. Por otra parte, el 30 será el bicentenario del Matemático Rodríguez y “haremos algo especial ese día”, confirmó la concelleira.