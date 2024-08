Armando Vázquez Crespo, o historiador de Bermés

Armando Vázquez Crespo, lalinense ante todo y periodista e historiador, es autor de importantes libros que recogen parte la historia de la Tierra de Deza, sus parroquias, multitud de anécdotas y curiosidades que son fruto de muchos años de preocupación e investigación por todo lo referente a su tierra natal. Junto con Fernando Arias compuso la Cantata do Deza, una obra literaria y musical de homenaje a la historia dezana, que contiene algunos de los lugares arquetípicos de los seis municipios de la comarca de Deza, que se estrenó en la inauguración del Auditorio Municipal de Lalín.

Busto en Bermés. | // BERNABÉ/J. LALÍN

Armando Vázquez es natural de Bermés, tierra de matemáticos, astrónomos y filólogos y quizá por ello su preocupación por la comarca de Deza le ha llevado a erigirse en una de las personas que más contribuyó a la divulgación de la historia local, como demuestran sus obras: A Comarca do Deza, Lalín, la tierra de Deza, Silleda, la tierra de Trasdeza, Carboeiro, el arte que renace de sus cenizas, Villa de Cruces, la Tierra de Carbia, Reseña Histórica del Condado de Deza, Unha historia de Bermés. A Memoria de xentes e tempos idos, Memoria do tempo en Deza, Historia del Pazo de Val. La primera de ellas fue el fruto de más de cinco años de estudio e investigaciones en colaboración con Daniel González Alén.

Además, es autor de varias obras de carácter religioso y de ensayos. Destaca una trilogía sobre Madrid, tres volúmenes de gran formato publicados por la Cámara de Comercio y la Fundación CEIM, el titulado Quien es quien en la iglesia de España. En 1967 publicó la versión gallega, desde su original griego, de una selección de las fábulas de Esopo, con introducción de Álvaro Cunqueiro, y al año siguiente la primera traducción al mismo idioma de Camino, libro de referencia del Opus Dei. También publicó La iglesia nace y muere en el Este, Del Tajo a Somosierra, o el otro Madrid de los pueblos, Madrid, barrio a barrio, de villa a metrópoli, Feria Internacional Semana Verde de Galicia, 25 años, Treinta hombres que hicieron Madrid y números artículos en periódicos y revistas. Posee una biblioteca de más de dos mil volúmenes de temas de Galicia o de autores gallegos.

Armando Vázquez Crespo, a pesar de ejercer siempre como gallego, vive en Madrid, donde trabajó como responsable de temas culturales en Televisión Española. Posee una dilatada experiencia en el mundo periodístico. Durante un tiempo fue jefe de prensa en el Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales, al mismo tiempo que realizaba su labor en TVE, donde dirigió durante años la Gaceta Cultural, después de estar ocho años como redactor en el Nuevo Diario, con colaboraciones frecuentes en la prensa gallega y en revistas como Chan, Criba, SP, Actualidad Española, Panorama o en el semanario Vida Nueva, donde mantuvo una sección fija durante cuatro años. En 1979-81 se encargó en el diario ABC de la crítica literaria de libros publicados en gallego, una colaboración semanal heredada del poeta Celso Emilio Ferreiro.

En el año 1959, en Bermés, en sus comienzos como escritor elaboró el primer artículo sobre José Rodríguez González O Matemático de Bermés, quizá el primero que se publicó después de la biográfica escrita por Ramón Mª Aller D. José Rodríguez González (O Matemático de Bermés), en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos.

Escribir y dar a conocer a O Matemático de Bermés fue siempre uno de los proyectos más importantes de Armando Vázquez. Este hijo ilustre de Lalín era hermano de su tatarabuela y, por eso, dedicó muchos años a recoger información sobre su pariente, así como sobre otra biografía, la de un sobrino del Matemático, Francisco Javier Rodríguez Gil, autor del primer Diccionario Gallego-Castelán, entre otras obras.

En este año dedicado a la figura del Matemático de Bermés, por su valor histórico, recuperamos para su divulgación el primer artículo de Armando Vázquez sobre José González, que publicó en el periódico La Noche, el sábado 19 de septiembre de 1959, y que se reproduce en la pieza que acompaña a esta semblanza.

Lalín, tierra de científicos: José Rodríguez y González

Está visto que Lalín es tierra de matemáticos. Mejor, de matemáticos y astrónomos; y no solo menores aficionados a la ciencia de los astros sino verdaderas autoridades internacionales en ella. Todo lector tiene a flor de boca el nombre de D. Ramón Aller, y no pocos el de D. Enrique Vidal Abascal, maestro y discípulo, dignos uno del otro, ambos sobradamente conocidos por sus descubrimientos y publicaciones; pero tal vez ninguno o muy pocos hayan oído hablar de D. José Rodríguez y González, “O matemático de Bermés”, en su tiempo, científico de relieve europeo. La Historia es muchas veces injusta con los hombres que la han formado y la humanidad olvida fácilmente a quienes más han contribuido a su progreso; tal es el caso de nuestro biografiado. Nacido en Santa María de Bermés el 25 de octubre de 1770, su vida representa una entrega continua al estudio y a la investigación. Estudia en un principio en Monforte y consigue luego una beca en el colegio de San Gerónimo de Santiago. En 1790 ya es Bachiller de Filosofía y más tarde ocupa la cátedra de Matemáticas. Ya está en camino que le llevará a la gloria y que tantos éxitos importará para sí y para España; alterna sus lecciones con el estudio de las materias más complicadas en especial la geodesia y logra se le envié pensionado a Francia. En julio de 1802 ya está en París, y cuando, cuatro años más tarde, quiere regresar a su cátedra de Compostela, el Gobierno español le nombra comisario en el cálculo del meridiano entre Barcelona y Dunquerque, labor que realiza en compañía de los sabios franceses Arago y Biot. En 1809 estudia la formación de un mapa exacto de España, por encargo de la Suprema Junta Central, y ya poco después lo encontramos en Inglaterra, perfeccionándose en el manejo de instrumentos científicos necesarios en sus observaciones. Nuestro paisano y gloriosos ascendiente del autor de estas líneas, modestamente es ya una figura internacional; cuenta entre sus amigos a los mas eximios científicos de su tiempo, y en la Universidad de Gottinga (Alemania), a donde ha ido a perfeccionarse en Ciencias Naturales, estrecha la mano de los sabios Gauss y Werner, con los que guardará correspondencia continua; idéntica amistad traba con Lelambre y el Barón de Zach, los más notables geodestas de su tiempo (el primero publica en1816 algunos trabajos de nuestro matemático). Es entones cuando, apremiado por los ruegos, regresa a ocupar su cátedra compostelana, con un bagaje incalculable de nuestros conocimientos y la ilusión de darse una vueltecita por su patria chica, Bermés, Lalín, Deza, que llevaba siempre viva en sus andanzas europeas. Quiere reposo y meditación, y por eso rechaza las ventajosas propuestas que le hace el Gobierno argentino de que pase a Buenos Aires. Pero no puede desdeñar la pensión que le conceden para que visite los establecimientos mineralógicos de Suiza e Italia. Y es a su regreso de esta visita, durante su paso por París (1818), cuando es llamado por el emperador Alejando de Rusia para dirigir al Observatorio de San Petersburgo, proposición que no puede atender porque ya le han nombrado profesor de Astronomía en el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid y director de su observatorio. Rodríguez viene en efecto a Madrid y da lecciones de Historia Natural durante los años de 1819 a 1820. Desde la capital hace diversas excursiones por la Península para fortalecer la salud y aumentar sus colecciones de minerales, y llega hasta Bermés. En el pueblo ha quedado el recuerdo de sus “rarezas”, y todavía está a flor de tradición la anécdota “do matemático”. Nos haríamos interminables si enumerásemos tan solo las narraciones que perduran en la memoria de su paisanos, pasadas de padres a hijos y relativas a sus predicciones meteorológicas de nuestro biografiado, que dejaban boquiabiertos a los sencillos labradores. Rodríguez buscaba otra vez el descanso para su cuerpo toda vez joven pero agotado ya y enfermo. Le nombran diputado a Cortes, e incluso presta juramento y toma asiento en el Congreso el 7-3-1821 –era un enamorado de la Constitución de principios del siglo XIX–, pero tiene que dejar a un lado sus actividades para cuidar su salud. Escribe desde Oporto y Lisboa en 11824, ya decrépito y sin esperanzas de salud, y el mismo año lo hallamos en Santiago, para verlo entregar el alma a Dios la tarde gris del 20 de octubre. Una tradición dice que envenenado con un puro por cierto enemigo al que había vencido en unas oposiciones, pero creemos que esto no es más que un producto de la fantasía popular. Ignorada losa guarda sus restos en la iglesia de S. Agustín, donde fue enterrado por deseo expreso suyo, aunque había muerto en la parroquia de San Francisco. Es hora de que se honre públicamente a quien tanta gloria dio a Galicia y a España; decimos esto como un admirador más del hombre que llevó por toda Europa el nombre de nuestra nación en los labios y el de Lalín en el corazón. Damos la enhorabuena a las autoridades lalinenses por la iniciativa de dedicarle una calle, y les brindamos la idea de colocar una lápida en su casa natal o en la iglesia donde fue bautizado para que perdure en todos su recuerdo, y Deza, la noble, la de los eclesiásticos señoríos lucenses, la de los pazos caballerescos y viejas añoranzas condales, pueda decir que ha honrado debidamente a uno de sus hijos más ilustres.