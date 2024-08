Los precios de los carburantes en el puente: llenar el depósito puede costar hasta 12 euros menos

No habrá otro puente festivo hasta el 1 de noviembre, así que hoy centenares de familias aprovecharán para hacer una escapada o iniciar sus vacaciones en la playa, en su pueblo de origen o a un lugar donde desconectar de la rutina del resto del año. E igual que a la hora de hacer la compra, es importante revisar dónde está el combustible más barato a la hora de llenar el depósito y así poder ahorrar.

El sitio web geoportalgasolineras.es, vinculado al Ministerio para la Transición Ecológica, permite consultar el precio de los carburantes por municipio, y resulta que al arranque de este puente festivo, los precios tanto del gasóleo A habitual como de la gasolina de 95 octanos están por debajo de los que marcaba agosto del año pasado que, a vez, también había descendido en relación a 2022, hasta el punto de que llenar un tanque de 50 litros puede suponer un ahorro de 7 euros en comparación con el verano del año pasado, y en gasolina.

Precios de los carburantes en Deza y Tabeirós-Montes / Simón Espinosa

Mayor es el ahorro que puede tener un consumidor si compara los precios entre las estaciones de servicio de las comarcas. Tanto en gasóleo como en gasolina 95 la más competitiva es la estación de la PO-841, de la distribuidora SBC, con el gasóleo a 1,319 y la gasolina a 1,449 euros el litro. ¿Por qué tiene los precios incluso más bajos que los de cooperativas agrarias y estaciones de servicio que no están vinculadas a ninguna compañía? Porque SBC es una red automatizada, con lo que carece de personal y puede permitirse esa rebaja de precios al no tener que afrontar nóminas.

Esto le permite, como decíamos, ofrecer carburante más barato que el de Cobideza en Cercio y Silleda (a 1,429 euros el litro de gasóleo), el de O Rodo en Rodeiro (a 1,399 el litro de gasóleo y a 1,579 el de la gasolina 95) o el de Campodeza en Gresande (a 1,399 el gasóleo y a 1,529 la gasolina). Incluso la cooperativa Aira tiene precios por encima de los de la firma radicada en A Estrada, con el gasóleo a 1,389 euros el litro, y la gasolina a 1,519. En cuanto a las estaciones de servicio libres de cualquier marca, solo queda la de Camanzo con bandera blanca, ya que la de antaño en A Bandeira funciona ahora bajo la bandera de Cepsa. La gasolinera de Camanzo vende el gasóleo A habitual a 1,463 euros el litro, y la gasolina 95 a 1,575.

Por lo que se refiere a las gasolineras con el combustible más caro, la de Galp en la AP-53 a su paso por Silleda encabeza los precios más prohibitivos en diesel, a 1,554 euros el litro. ¿Qué significa esto? Pues que si queremos llenar aquí el tanque de gasóleo, pagaremos 77,70 euros, mientras que en la citada de la PO-841 en A Estrada nos saldrá en 65,95, es decir, 11,75 euros más barato.

La diferencia es un poco mayor, justo de 12 euros, si tomamos los datos de la estación más cara en gasolina de 95 octanos, la de Rodeiro en Valcarce, con un precio de 1,689 euros el litro. Multiplicados por 50 litros que suele llevar el depósito estándar, el cliente tendrá que pagar 84,45 euros, mientras que en la estación estradense le saldría en 72,45 euros.

Tarifas según el vial

Vimos que a la hora de repostar gasóleo, la estación de Galp en la AP-53 es la más cara, con una tarifa de 1,554 euros por litro. Esta compañía ya tiene un precio más bajo en su estación de la N-525, a escasos kilómetros del casco urbano de Lalín, con 1,499. Esta variación también la aplican otras compañías como Repsol o Cepsa, ya que se tiene en cuenta la mayor o menor densidad de tráfico de la vía más cercana y, también, si hay o no estaciones de otras distribuidoras. Así se explica, por ejemplo, que repostar gasóleo en la estación de Cepsa de Vilatuxe nos cueste 75,45 euros, mientras que en la de A Bandeira nos saldría en 75,95, es decir, 50 céntimos más caro. Ocurre también en los diferentes despachos de Repsol: si bien el precio de la gasolina de 95 octanos es el mismo en todos, hay una diferencia de 10 céntimos entre las estaciones de Lalín y la de Cerdedo en la N-541. Esto significa que si repostamos aquí, vamos a pagar 75,95 euros, también 50 céntimos más que en la cabecera comarcal dezana.

Movimiento de tierras en la parcela de Silleda donde va a construir Plenoil su gasolinera. / BERNABE/JAVIER LALIN

Más cerca la gasolinera de Plenoil, en Silleda

La red de gasolineras automáticas Plenoil cuenta en la actualidad con 11 estaciones en la provincia: 4 en Vigo y otras tres en O Porriño, Nigrán y Mos. A estas siete se suman las de Meaño, Valga y dos en Vilanova de Arousa. Habrá una duodécima estación de Plenoil en tierras dezanas, y será en Silleda. El proyecto obtuvo licencia municipal en junio, tras años de trámites porque la ubicación inicial en Barrio do Campo se topó con la postura en contra de los residentes. Y, también hay que decirlo, estaría muy cerca de la gasolinera de Repsol, en la entrada del casco urbano. Ahora la de Plenoil se situará en una finca en Agro do Campo que limita con la carretera de Forcarei, la EP-7201. Contará con dos surtidores de combustible y un cargador para vehículos eléctricos que, por cierto, no está disponible en todas las demás gasolineras de la zona.

A la hora de planificar un viaje más o menos largo, es conveniente tener en cuenta unos consejos para ahorrar combustible. La web de Race recomienda, entre otras cuestiones, planificar bien ese viaje, porque solo 10 minutos más de conducción suponen un incremento del consumo de hasta un 14%. También es conveniente que los neumáticos estén hinchados a la presión indicada por el fabricante, porque una presión de 0,5 bares inferior a la aconsejada va a aumentar el consumo de combustible un 2% en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas.

