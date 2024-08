A Piedade en Vila de Cruces

A pasada fin de semana celebráronse as festas patronais na parroquia e capital municipal de Vila de Cruces, honrando á Nosa Señora da Piedade, con catro xornadas festeiras e un amplo programa de actos relixiosos, o sábado e domingo, aos que asistiron as autoridades municipais e numeroso público, tanto ás misas oficiadas polo arcipreste de Deza e reitor do Corpiño, José Criado, e o párroco desta e outras parroquias das Cruces, Alejandro Bautista, como ás procesións que percorreron as principais rúas da vila co acompañamento das bandas de música Unión Musical de Ponteledesma e Artística de Merza, que tamén ofreceron senllos concertos. O programa musical completouse co grupo de gaitas A Brincadeira, o de baile tradicional Punteirolo, o Palepau Sinfónico, o grupo La Guardia en concerto e as orquestras La Oca Band e Origen. Como limiar, o venres houbo cea de “peñas” na praza do Concello e o sábado o xa tradicional Rally de Carretillas, que chegaba á XVII edición.

Misa e, abaixo, pintura votiva que refire unha curación milagrosa no santuario da Piedade. | // D.G.A.

As festas patronais da Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces comezaron sendo romaría arredor da capela santuario aquí construído a partir do ano 1785, logo de que se atopara unha imaxe desta advocación da Virxe arrimada á antiga capela dedicada a Santo Antonio de Padua e San Bertomeu Apóstolo, fundada catorce anos antes polo cura párroco de Cumeiro e anexos, Francisco de Ponte y Monterroso, da familia dos fidalgos do pazo de Altamira e irmán do tamén sacerdote, José Antonio de Ponte, promotor da igrexa santuario de San Mamede de Loño. Ninguén soubo de onde viñera a imaxe, nin quen a deixara alí, pero o citado cura párroco mandou colocala no altar da entón cativa capela e comezou o culto previa autorización do arcebispo de Santiago, diocese á que pertencen estas terras do antigo concello de Carbia, comezando as obras de ampliación da capela existente coas esmolas e doazóns dos devotos, para ampliala e transformala en santuario da Nosa Señora da Piedade e na igrexa parroquial que pode ollarse na actualidade, presidindo unha ampla praza, na que forma conxunto coa milagreira fonte da Virxe da Piedade, datada en 1883 e cun ben tallado cruceiro con imaxes de Cristo e a Piedade, erguido no ano 1896.

A Piedade en Vila de Cruces

A antiga capela dedicada a Santo Antonio e San Bartolomeu fora construída a mediados do século XVIII, para atender o culto e devoción dos poucos habitantes que daquela moraban nesta encrucillada de camiños, da que tomaría nome a Vila de Cruces. Naquel lugar, ao abeiro das boas comunicacións e as feiras, comezaron a erguerse edificios e negocios, medrando a poboación ata converterse primeiro en parroquia, a mediados do século XIX e dependendo antes da de San Pedro de Cumeiro, e despois en capital municipal no ano 1944, que ata entón radicaba en Carbia, sendo dende aquela centro administrativo e comercial destas terras da comarca de Deza.

A igrexa parroquial que chega aos nosos días é un grande templo en cruz latina cunha ampla bóveda que dá luz ás tres naves. O retablo da nave principal, de feitura neoclásica, está presidido pola imaxe da Nosa Señora da Piedade, patroa da parroquia de Vila de Cruces, tendo a un e outro lado as do Sagrado Corazón e San Xosé co Neno; e na parede da nave principal está a da Virxe do Carme. Nunha das capelas laterais hai outro retablo neoclásico, a xogo co maior, presidido pola imaxe da Santa Lucía, que está entre as de San Miguel Arcanxo, San Gabriel e Santo Antonio de Padua. Nun camarín gárdase a imaxe da Virxe das Dores. A outra nave lateral está dedicada a San Isidro Labrador, que ten devoción e festa anual na parroquia, e tamén se poden ollar imaxes da Inmaculada, Santa Rita e a Virxe do Pilar, todas recentes; e outra máis antiga de Santa Lucía. Nun recanto desta nave colgan da parede, medio ocultos, tres letreiros con inscricións referentes á fundación e indulxencias da capela e do santuario, e un fermoso exvoto pintado en táboa, dando conta dunha milagrosa curación acontecida no ano 1852. Estes cadros ben merecían ocupar un lugar destacado e visible na mesma nave, por ser parte da propia historia da igrexa-santuario e aínda de Vila de Cruces.