Doade invita aos mozos á malla do 24 para manter esta tradición

Trala celebración da sega de centeo o pasado 2 de agosto, Codeseda, na parroquia de Doade acollerá o sábado 24 de agosot a Festa da Malla Tradicional, que este ano cumpre as súas bodas de prata. Onte tivo lugar a presentación da cita que contou coa presencia de Manuel Blanco, Maximino Míguez e Avelino Jácome como parte da organización e de Begoña Blanco e José Cuñarro como representantes do Concello de Lalín.

Manuel Blanco, director do Museo Casa do Patrón comezou dicindo que a celebración da malla “é unha homenaxe aos nosos antepasados, un recordo e unha mostra da sabiduría que tiñan cos poucos medios dos que disponían”. Dende a organización manteñen que o que eles pretenden é tratar de recoller, manter, conservar e transmitir aos máis novos toda esa cultura. Blanco precisa que “é fundamental que veña a xente nova. Levamos uns anos nos que conseguimos que participen moitos mozos, co cal se garante o éxito da malla nas vindeiras edición, para que o día que nós non estemos ou non podamos, que sigan eles. É moi importante levar aos nenos para que vexan o que é e para que pregunten”.

Esta mesma idea tena Míguez. Para él, o importante é que as novas xeracións sepan que o pan comezou a facerse sementando o trigo nunha leira, e non nunha panadería. “A malla é unha cousa que temos que demostrarlle aos que veñen detrás de nós, que mallar o gran non era fácil naquel tempo e que hoxe é moito máis sinxelo. Antes era algo importantísimo no noso pobo e penso que a xente nova e os nenos teñen que ver iso porque para eles é algo novidoso”, di Míguez.

Pero esta cita non é só para formar as novas xeracións, tamén, como ven indicaba Blanco, é unha homenaxe aos antepasados. Esta idea a comparte Avelino Jácome que indica que a malla “é un xeito de darlle vida aos nosos antecesores. Cando estou na malla vexo ao meu pai. Un home miudiño, cunha gorra e cun pano do que lle cae o suor. E vexo aos meus avós, Hortensia e Amador con aqueles sombreiros grandes, e ao avó con seu pitillo, tusindo, pero sacando adiante a malla”. E é que se nalgo están de acordó os tres organizadores presentes no acto de onte e que sen estes predecesores non se podería acadar o grao de benestar que hoxe temos. Por iso o próximo sábado, tamén como forma de recuperar as tradicións realizarase a demostración das cinco modalidades da malla. Para que a cita sexa un éxito, Blanco fai un chamamento “a todas as persoas da comarca do Deza e do Concello de Lalín para que apoien e veñan. O maior apoio que podemos ter é a presenza”. E por agora, parece que os números están ao seu favor porque ata o de agora contan con 500 persoas que acudirán ao xantar, aínda que hai espazo para 1.000 e seguramente nos próximos días haxa máis xente anotada. En canto a representación, polo de agora hai confirmadas unhas 70 persoas para facer a malla.

É importante recordar que todos os participantes teñen que ir vestidos con roupas de época para poder formar parte da actividade. Ademais, a muller e o home mellor vestidos recibirán un premio por parte da organización. Aínda que o día grande da malla será o próximo sábado, ata o 20 de setembro estará dispoñible a mostra de pintura, fotografía e escultura, na Casa do Patrón, que se poderá visitar de xeito gratuito.

Unha programación sen moitas innovacións

Esta edición apenas presenta modificacións na súa programación en comparación aos anos anteriores. A xornada arrancará as 11.00 horas cunha exposición de artesanía, maquinaria e pintura. Xa as 12.00 comezará a malla tradicional, co carrexo dos mollos e onde se levarán a cabo as cinco modalidades históricas: malla á pedra, con males, malladoira manual, motor e tractor. Ademais, entregaranse os premios as mellores vestimentas. Para amenizar a espera ata o xantar, e como novidade, tocará a charanga Os Ardores, a partir das 13.00 horas. Sobre as 14.00 será o turno do xantar popular, cun polbeiro baixo carpa. Xa pola tarde, as 16.30 horas será o décimo Serán da Malla, no que haberá sete actuacións: Amigos do acordeón de Terras de Celanova, pandereteiras A Xariza de Parada, Banda de Gaitas e Danza o Irixo, agrupación O Carballo da Manteiga, grupo de Gaitas Os Dezas de Moneixas, pandereteiras Ferreñas do Testeiro e o grupo de Gaitas Os Trasnos de Doade. A xornada a pechan Os Melidaos, co seu concerto as 19.00 horas.