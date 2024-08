A parroquia estradense de Couso celebraba onte a segunda e última xornada do seu festival As Nosas Músicas. A cita comezaba xa ao mediodía, coa apertura da II Mostra de Artesanía ANM ás 12.00 horas, continuando media hora máis tarde coa actuación de formacións musicais na comarca da Ulla, como As Requintas (Pablo Carpintero). Tamén houbo tempo para unha sesión vermú que tivo comezo ás 14.00 horas e estivo amenizada por A Requinta de Lampai. Por outra banda, xa de tarde, ás 17.00 horas comezaron os xogos tradicionais, para seguir cunha sesión de Art-Monium e a iniciación ao baile tradicional a cargo de Nuria Gesteira. Pola noite chegaba o prato forte, os concertos de Os D’Abaixo, a entrega do oitavo premio As Nosas Músicas, a actuación de Comando Curuxás, Art Monium, Ailá, Pansenfrón e a celebración dunha foliada aberta.

Couso rebule co día grande do festival folk de As Nosas Músicas