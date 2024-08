As xornadas do SED rematarán con charlas sobre Ramón Aller e o Matemático de Bermés

Os membros do do Seminario de Estudos de Deza (SED) celebraron antonte na súa sede do Pazo de Liñares baixo a coordinación xeral da concelleira de Cultura, Begoña Blanco, na que se trazaron as liñas básicas nas que, ata finais de ano, traballará esta entidade promotora da cultura e do patrimonio en Lalín da súa bisbarra.

Blanco explica que “o encontro serviu para comprobar o estado de traballos para o vindeiro anuario “Descubrindo número 17”, que se editará, como vén sendo habitual, cara finais de ano”. “A día de hoxe temos seis artigos entregados que agora haberá que revisar e outros 13 comprometidos, pendentes de entrega, a cuxos autores enviamos unha comunicación para que nos confirmen se poderemos ou non contar con eles para o 30 de agosto, que é a data límite para telos e poder revisalos e preparar xa a edición do Anuario”. “Os traballos deben cinguirse estritamente ás bases publicadas na web do SED, https://sed.lalin.gal/ .

A concelleira de Cultura tamén indica que “na reunión tamén se acordou establecer a data do intercambio co Seminario de Estudos de Betanzos para o 19 de outubro a fin de coñecer o traballo que están a realizar nesta entidade e o seu modo de funcionamento”.

“De aquí a finais de ano tamén se desenvolverán as dúas charlas que tiñamos pendentes de levar a cabo no marco das Xornadas Conmemorativas do SED dedicadas a Persoeiros Ilustres na Historia de Deza”, engade por outro lado. Así, o vindeiro xoves día 29, ás 20.30 horas no Museo Municipal terá lugar a charla dedicada a Ramón Mª Aller, coas intervencións de Cecilia Doporto e de José Ángel Docobo. Farán un percorrido polo Observatorio Astronómico de Lalín don Ramón Mª Aller, o primeiro de Galicia. Precisamente este 31 de agosto cúmprese 100 anos da primeira observación que don Ramón levou a cabo neste observatorio, segundo os seus propios cadernos de cúpula, propiedade do instituto lalinense que leva o seu nome. Este observatorio estivo en funcionamento ata 1944 cando parte do seu instrumental foi levado ao Observatorio da USC.

Cómpre recordar que estas xornadas consisten en charlas ofrecidas por personalidades con coñecemento de ilustres lalinenses, todas de asistencia gratuíta e que se desenvolverán no Museo Municipal Ramón Mª Aller”. Ata o momento tiveron lugar das xornadas, unha sobre Manuel Daniel Varela Buxán o 11 de abril a cargo do escritor, Xosé Luna, e do Cronista Oficial de Lalín, Daniel González Alén, e outra sobre Francisco Asorey González o 9 de maio, ofrecidas por Felipe Senén.

Este ciclo continuará cunha xornada monográfica dedicada a José Rodríguez González, o Matemático Rodríguez, o xoves, 10 de outubro, ás 20.30 horas no Museo municipal, e que poñerá o broche a este programa de actividades do SED. Nela intervirá a investigadora Carmen Villanueva que vén de elaborar unha cumprida tese sobre a figura do Matemático e o profesor José Ángel Docobo, director do Observatorio Astronómico da USC, que foi o director da tese de Villanueva.

Blanco sinala que o “cronograma do SED de cara a finais de ano abrangue, polo tanto, desenvolver estas dúas xornadas dedicadas a persoeiros ilustres, realizar a visita a Betanzos e preparar a presentación do Descubrindo e a entrega dos Premios Patrimonio Cultural para decembro”. Por último, avanzou que “algunhas das ideas que xurdiron na xuntanza foron que para vindeiros anos e antes do 2027, que se cumpre o centenario do falecemento, sería interesante realizar traballos e investigacións sobre distintos aspectos inéditos de Loriga”.