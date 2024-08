Xogos e artesanía no primeiro día de As Nosas Músicas

Intimidade. Iso é o que brinda a primeira xornada do festival de As Nosas Músicas da parroquia estradense de Couso, celebrada onte ao longo da tarde. Tradicionalmente, este evento tiña lugar un único día, sempre o 14 de agosto. É dicir, hoxe. Porén, dende hai uns anos, a Asociación Cultural A Xesteira, encargada da organización, decidiu ampliar o programa ao día 13, que se caracteriza por ser unha primeira toma de contacto co público e estar reservado maioritariamente á xente da parroquia e fieis á festa.

O rural tamén se presta ao "postureo" cun orixinal photocall. / // BERNABÉ/ LUCÍA ABELEDO

Onte o tempo presentábase caprichoso. Entre as horas de sol e as de vento, nubes e chuvia. Porén, isto non foi un impedimento para que o campo da festa de Couso comezar a rebulir co ánimo das xentes que pouco a pouco se ían achegando á zona. Dende as 17.00 horas, cando oficialmente daba comezo o festival, fóronse sucedendo diferentes actividades que buscaban o entretemento dos asistentes e deleite da propia organización, nun momento de fraternización máis próximo e íntimo. O primeiro na axenda eran os xogos tradicionais, seguido da apertua da segunda Mostra de Artesanía ANM, acompañada da Charanga A Ponte Vella. Ás 19.30 horas tocáballe a Títeres Cachirulos presentar “As Xeneralas do Ulla”, e xa ás nove da noite comezaba a ruada a cargo das agrupacións Benofan, Pandeireteiras A Ponte Vella, Pandeireteiras Rosalía de Castro, Pandeireteiras A Pinguela de Bama e o grupo Silvaredonda.

Maiores e cativos desfrutan das actividades da xornada. / // BERNABÉ/ LUCÍA ABELEDO

A medida que As Nosas Músicas foi collendo sona e envergadura, a oferta de servizos para garantir unha boa e responsable experiencia aos visitantes foi aumentando. Este ano, de novo contarase con zona de aparcamento, pero tamén con servicio de autobús a cargo de Exprés de Vea, con paradas en A Estrada e Pontevea e saídas do campo da festas ás 04.30 e 06.00 horas, de xeito que se evite conducir tras consumir alcol. Ademais, disponse dun espazo de acampada e Área Gastronómica con diferentes posibilidades culinarias.

Dous mozos xogando a un dos pasatempos tradicionais. / // BERNABÉ/ LUCÍA ABELEDO

Punto violeta do CIM

Hoxe, entre as 22.00 e as 03.00 horas, seguindo as directrices do Pacto de Estado dentro das medidas do Eixo 1, o Concello da Estrada a través do CIM instalará un Punto Violeta de información arredor de calquera violencia machista, funcionará como lugar de primeiro apoio e asistencia en caso de agresión por razón do sexo ou o xénero. Búscase así dar asesoramento e apoio a tódalas persoas que o poidan precisar e, a maiores, buscar a concienciación da poboación.