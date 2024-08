Rehabilitar el cuerpo con ayuda del movimiento

El próximo 3 de septiembre se cumplen cuatro años desde que María Marín Torres abrió en la Rúa 24 de A Estrada su centro de Pilates clásico, Letha Pilates. El estudio, orientado a una disciplina que trata con más profundidad las patologías a través del movimiento fue pionero en el municipio. Afincada en la zona desde hace varios años comenzó su aventura tras la pandemia, momento en el que decidió dar el paso de abrir su propio centro, después de una época en Madrid y varios trabajos en diferentes zonas de Galicia. Comenzó ella sola, con el equipamiento básico, y obtuvo los primeros clientes gracias a sus conocidos. Sin embargo, después de casi cuatro años, el proyecto ha crecido: aumentaron no solo las instalaciones y el equipamiento, sino también el número de profesionales y las patologías que tratan.

Basado en las técnicas tradicionales del pilates, lo que María Marín, Sandra Iglesias y Montse Carbia ofrecen en Letha Pilates es una psicoterapia corporal de rehabilitación a través del movimiento corporal, y que realizan en clases individuales. “Las clases privadas nos permiten hacer un trabajo más específico con cada persona y tratar la patología de una forma más profunda y específica”, comenta Marín.

En las sesiones –que duran unos 50 minutos– se trabajan la respiración, la postura, la fuerza y la resistencia, entre otros. “La técnica que utilizamos es intensa, por lo que las sesiones también lo son. Lo que recomendamos, y lo que hace la mayoría de gente, es acudir al centro una vez a la semana. Porque esto es como comer bien, no sirve de nada si lo haces únicamente durante unos días. Es algo que no puedes dejar, debe ser constante. Bueno, el trabajo y cuidado corporal tampoco”, dice.

Esta disciplina de pilates, que a día de hoy se sigue ofreciendo únicamente en este centro de A Estrada, surgió tras varios años en los que María se consolidó en este sector. “Trabajé en varias zonas de Galicia y en diferentes estudios pero, fue una formación que realicé en Vigo, la que me enfocó más profesionalmente hacia el trabajo individual y al tema de la patología. A realizar un trabajo más profundo con el cuerpo y adaptado a las condiciones físicas de cada persona. Empecé sin saber muy bien cómo iba a funcionar, pero la acogida está siendo muy buena”, cuenta.

De comenzar con el material más básico, han ido evolucionando hasta disponer de las máquinas necesarias para realizar eficazmente el método. “Contamos, por ejemplo, con la silla eléctrica de pilates, la Wunda –que mejora las molestias y dolencias– y hasta una guillotina de pilates –uno de los aparatos más desconocidos que permite trabajar de forma correcta y simétrica el cuerpo–. En estos años hemos aumentado los materiales para trabajar y poder proporcionar a nuestros pacientes el cuidado más completo posible”, explica María.

Con el aumento progresivo de pacientes, llegó también la necesidad de ampliar la plantilla. La primera en incorporarse fue Sandra Iglesias, en febrero del 2022, y hace un año el equipo se completaba con Montse Carbia. Especializadas en el campo de la rehabilitación su método de trabajo consiste en realizar una valoración del cliente y elaborar un programa de trabajo enfocado a las necesidades de cada persona. “Hacemos rehabilitación a través del movimiento. Digamos que un movimiento mal hecho provoca una lesión en tu cuerpo. y lo que nosotras hacemos es que lo rehabilitamos a través, también, del movimiento. La persona cuando llega empieza a realizar una actividad y nosotras vemos dónde está el fallo. Por ejemplo si tiene una debilidad de cadera, o si no hay rotación interna o externa, si la pisada no es correcta, o si la posición no es la adecuada”, explica Marín.

Desde atletas a bailarines que buscan tratar y recuperarse de alguna lesión, hasta gente mayor que únicamente quiere aumentar su bienestar, tienen cabida en el centro Letha Pilates de A Estrada.

