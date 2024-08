El PSOE de Lalín demandará en el pleno un transporte público

Los socialistas de Lalín llevarán al pleno de este mes una moción en la que proponen la puesta en marcha de un sistema de transporte público colectivo que conecte de forma regular con los centros atractores del municipio, es decir, con aquellas zonas y lugares donde se realizan actividades que no son residenciales pero que atraen desplazamientos de viajeros. En el caso de Lalín, estos centros atractores son el futuro centro de salud, los centros administrativos, colegios e institutos, los polígonos industriales, la estación de autobuses o las áreas deportivas.

La moción propone que en verano, además, este servicio de transporte extienda sus desplazamientos a puntos de especial interés turístico, como la playa fluvial de Pozo do Boi, el Pazo de Liñares o las Fragas de Catasós. Por último, el documento propone que se cree un sistema de bonificaciones que garantice el acceso universal a este medio de transporte por parte de todos los usuarios y que además sea gratis para las personas mayores de 65 años.

El número dos del PSOE lalinense, Ángel Álvarez, señala la conveniencia de que la cabecera dezana cuente con un sistema de transporte público colectivo, en vista de que en breve el futuro Centro Integral de Saúde comenzará a funcionar, y sus instalaciones están a las afueras del casco urbano, ya en la parroquia de Donramiro. Esto y la ampliación del polígono industrial Lalín 2000 van a incrementar, “a corto y medio plazo, la dependencia del vehículo particular para realizar desplazamientos en el ámbito municipal”. Y, añade el edil, al mismo tiempo que aumenta la necesidad de desplazarse en vehículo propio, se reducen las plazas de aparcamiento en la villa.

De hecho, precisamente la ausencia de un transporte público y la dispersión tanto de los núcleos de población de Lalín como de sus centros atractores obligan a los vecinos y vecinas a depender con mucha frecuencia del vehículo particular para realizar sus recados.

Ventajas

Pero es que además es preciso promover el transporte público como alternativa al vehículo privado si se quiere apostar por la movilidad sostenible. El PSOE lalinense menciona algunas de las ventajas de moverse en transporte público colectivo: se reduce tanto la contaminación como la congestión del tráfico; sus usuarios ahorran tiempo al no tener que buscar dónde aparcar; garantiza la movilidad de los colectivos que no pueden permitirse comprar un vehículo particular, es más barato que éste y además resulta más económico.