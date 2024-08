Las Perseidas ganan a las nubes

Hay un dicho del refranero español que reza: “Si lloras por no poder ver el sol, que las lágrimas no te impidan ver las estrellas”. En el observatorio de Forcarei la preocupación no eran las lágrimas, sino las nubes que en la jornada de este lunes amenazaban con opacar el visionado de Perseidas previsto para la fecha.

Se trataba de una de las citas más esperadas del calendario de la Fundación Ceo e Ciencia, que cada año consigue reunir en su cumbre a centenares de personas. Sin embargo, el pronóstico meteorológico predecía cielos encapotados e incluso algunas gotas, que aunque no lágrimas, también podían impedir ver las estrellas.

No en tanto, si se está preparado los imprevistos no existen y en la Fundación de Ceo e Ciencia esta premisa se sigue a raja tabla. Por este motivo, las nubes no impidieron disfrutar de un cielo estrellado en Forcarei. Todo lo contrario, desde las once de la noche el espacio comenzó a llenarse de parejas, familias, grupos de amigos... que con sus mantas sobre el suelo y sus termos de café se preparaban para disfrutar de un espectáculo visual de los que se quedan grabados en la retina toda la vida.

Para ello, se recurrió a un plan “b”, el de proyectar las constelaciones en la fachada del observatorio, explicando a los presentes cómo identificar cada una de ellas, lo que resultó en una sesión altamente didáctica.

Con todo, cada vez que se habría un claro en el cielo, algunos levantaban la cabeza al firmamento para ver si la suerte les permitía cazar con la mirada alguna de las Lágrimas de San Lorenzo, verdaderas protagonistas de la noche. Y en efecto, así fue, según confirman desde la Fundación: “Pese a que estaba nublado, sí se pudieron observar varias”.

No solo eso, sino que tras proyectar las constelaciones, gracias a las treguas de que iban dando las nubes, pudieron identificarse varios de los astros comentados.

Benigno González, secretario de la Fundación Ceo e Ciencia de Forcarei, comparte que la sesión fue un éxito pese a las dudas que había en el ambiente inicialmente: “Hablamos de astronomía, de mitología... fue muy ilustrativo”.

Fueron unas 150 personas las que acudieron a la cita, bastantes menos que las 600 que se presentaron el año pasado. Sin embargo, desde la organización no consideran que por este motivo la convocatoria fuese menos positiva, sino que ayudó a generar un ambiente más íntimo que animaba a la participación de los asistentes. “El año pasado fue una invasión, vino mucha gente, en esta ocasión fuimos menos pero pudimos disfrutar de igual forma” señala el secretario del colectivo encargado de la gestión de este espacio.

Por otra parte, cabe destacar que son muchos los fieles que cada edición se acercan a Forcarei para deleitarse con este fenómeno astronómico. “Tenemos mucha gente que siempre viene, especialmente de concellos cercanos, como Lalín, A Estrada o Silleda, y suelen traer nuevos visitantes que se quedan prendados del evento y también repiten” declara Benigno González.

Lalín cancela su cita

Mientras que en el observatorio de Forcarei sí se pudo seguir adelante con la convocatoria de visionado de Perseidas, la cita organizada por el Concello de Lalín dentro del programa Lalín Starlight 2024 tuvo que ser cancelada con motivo de los pronósticos meteorológicos adversos. Esta salida nocturna tendría lugar en el Alto de Rodelas a las 21.45 horas.