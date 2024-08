O sal durante os séculos pasados en A Estrada

Ao longo da historia de Galicia o sal tivo un papel moi importante na vida doméstica para a conservación de carnes (sobre todo o porco en todos os fogares) e peixes, e en certas industrias, como para o tratamento das peles, ata que a mediados do século XIX se desenrolan outros sistemas para a conservación dos alimentos.

Temos vestixios de salinas da época romana no sur de Galicia e norte de Portugal, como as de Vigo, Oia e A Garda. Unha delas son as salinas do Seixal, xunto á costa e aos pés do monte Santa Trega, na parroquia de Camposancos. Nesta zona mesmo existen outro tipo de salinas anteriores aos romanos.

Xa no século XVI Antonio Mosquera Villar e Pimentel, do pazo de Guimarei (A Estrada), obtén licenza para labrar sal. Trátase das salinas do Ulló e Larache, Noalla, Grove, Carnota, Betanzos e noutras partes (Arousa, Conchido,...). Antonio foi Administrador General por Su Majestad de la real Fábrica de Salinas del Reino de Galicia y del Principado de Asturias por privilexio real asinado en Madrid o 9 de xullo de 1634.

Mapa dos alfolís de Galicia en 1566. / Cedida

Porén, como o sal que proviña das salinas que había nas costas de Galicia, sendo as máis importantes as que lle deron o nome á comarca do Salnés, non era suficiente, vaise traer por vía marítima desde outras partes de España, Francia e Portugal.

No século XVI as salinas que había en España poucas pertencían ao rei, polo que Felipe II en 1564 incorpora á coroa as salinas de Castela, aínda que non as de Andalucía. E é entón cando se establecen os alfolís, ou almacéns de sal, para aqueles lugares que estaban lonxe dos centros de produción, se ben baixo monopolio real. En Galicia sitúanse os alfolís (almacéns) nos pobos mariñeiros máis importantes, como Pontevedra, Corcubión, Betanzos, etc.

Cando en 1566 se fai unha visita aos alfolís de Galicia por parte do licenciado Murga aparece entre eles o alfolí de Padrón. Será este alfolí o que aprovisione a todas as parroquias do concello da Estrada.

Desde Padrón vendíase o sal aos labregos sobre todo para salgar a carne, polo que as súas necesidades de sal eran limitadas. Cada parroquia elixía a un representante para concertar coa administración de Padrón o axuste e encabezamento do aprovisionamento de sal tendo en conta o número de membros da familia, o gando, a salga dos porcos e outras carnes. Por exemplo en 1818 os veciños de Santa Cristina de Vinseiro nomearon a Domingo Antonio Caramés e en 1824 a Tomás Tarrío, para que os representase ante o administrador do sal en Padrón. Tamén vemos que neste ano de 1824 e ante o escribán Bonifacio Antonio Paseiro os veciños de Orazo, Lagartóns, Ousande, Paradela, Curantes, Olives, Callobre, Moreira, Guimarei, Arca, Cereixo, Oca, Santeles, Riobó e Ribela elixen para ir ata Padrón a un veciño, que curiosamente moitas veces é analfabeto.

Escuna sueca, un dos tipos de barco máis comúns para transportar o sal. / Cedida

Houbo épocas en que o sal era escaso, sexa polas guerras ou pola mala praxe dos administradores, xa que traer o sal en barco representaba un grave risco, debido ás tempestades no mar, aos barcos inimigos e aos piratas.. En 1572 Juan Soto e o seu irmán Francisco, cura de Millerada (Forcarei), aproveitaron esta falta de sal para trocar os dereitos de presentación da parroquia de Millerada por sal, ao parecer, de mala calidade. E ese mesmo ano uns piratas ingleses abordaron un barco na costa de Camariñas, roubando o viño do Ribeiro e sardiñas, que levaba para Bilbao, propiedade de dito Juan Soto. E sobre as tempestades recordemos o que pasou coa Armada invencible.

Nos anos 1780-1840 tense pagado o sal que chegaba nos barcos desde Portugal ou desde Andalucía entre os 5 e os 14 reais a fanega (uns 55 k.), pero a estes prezos había logo que engadir os gastos de levar o sal desde o barco ata os alfolís, o aluguer dos alfolís, os soldo do administrador, do interventor, dos arrieiros e sobre todo os impostos que esixía o goberno central, polo que o sal tiña un prezo bastante elevado para o consumidor. Nas aldeas o sal pagábase entre 30 e 50 reais a fanega.

Estes impostos que se cargaban no sal foron diversos: En 1797 os impostos que gravaban o sal eran destinados para os camiños do Reino, para o vestiario das Milicias e sobre todo para as urxencias da guerra. En 1797 o imposto para a guerra aumentouse ata os 14 reais e en 1828 cobrábase 2’18 reais por fanega para construír a estrada de Vigo a Benavente.

Tralo fin do monopolio do sal por parte do goberno en 1869, os impostos non deixaron de cobrarse, pero agora gravábase o sal co un por cento da produción bruta.

