O IES Número 1 convértese no primeiro centro de A Estrada con nome de muller

A Estrada contará por primera vez cun centro educativo con nome de muller despois de que aConsellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional publicara onte a través do Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se aproba o cambio de denominación do IES Número 1, que a partir de agora pasará a chamarse IES Avelina Valladares, en honra a esta relevante figura da cultura local.

Tras a publicación desta actualización, os interesados en recorrer contarán cun mes de prazo para facelo ante o organismo de goberno autonómico, ou con dous para realizar o trámite ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En caso de que non se producisen tales recursos, a orde entraría en vigor a partir da publicación definitiva e o próximo curso este instituto comezaría a funcionar co novo nome.

A iniciativa de modificar a denominación, outorgada por defecto cando este se creou en 1998, partiu da comunidade educativa no curso anterior ao presente, coa finalidade de outorgarlle máis identidade á designación, vencellándoa así ao plano cultural do municipio onde se empraza o centro.

A proposta contou cun amplo respaldo por parte do corpo docente tras someterse a debate no claustro de profesorado. Posteriormente trasladouse ás familias nun proceso que se ben contou con pouca participación, conseguiu saír adiante. Despois de chegar a acordo, convocouse unha votación na que se presentaron dous nomes: o da escritora Avelina Valladares e o do responsable da invención da calculadora, Ramón Verea. Porén, foi a primeira a que finalmente resultou seleccionada.

A finais deste ano lectivo, o IES Número 1 xa contaba con consenso e así foi como o asunto se trasladou á xefatura territorial de Educación, poñendo en marcha toda a maquinaria necesaria para que a modificación se materializase o antes posible.

Deste xeito, este centro adicado ao ensino de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) converterase así no primeiro con nome feminino no municipio, reivindicando así a relevancia dunha figura da esfera cultural estradense que durante décadas permaneceu á sombra do seu irmán Marcial.

Unha autora brillante relegada á sombra durante máis dun século

O nome de Avelina Valladares a poucos lles é descoñecido a día de hoxe. Non en tanto, isto non sempre foi así. Durante décadas a súa figura permaneceu á sombra da do seu irmán Marcial, un dos persoeiros más representativos do Rexurdimento da literatura e da cultura galega, especialmente no plano local. Fose pola súa modestia, que a levaba a afastarse dos focos de atención, ou porque nos seus tempos as mulleres non gozaban de facilidade para acceder e ocupar os espazos de certas esferas do mesmo xeito que os homes si, esta escritora foi desprovista do recoñecemento que a súa obra merecía, tanto por parte dos seus coetáneos como das xeracións futuras. A xornalista estradense Laura Filloy dedicáballe en 2021 un artigo na publicación histórica anual Miscelánea, onde a tildaba da “Muller sen rostro”, pola falta de retratos desta ilustre de Vilancosta. No texto, Filloy disertaba sobre a calidade dos seus poemas e escritos xornalísticos, nos que demostraba unha gran sensibilidade, así como unha mentalidade avanzada para a súa época e, en certo xeito, para o seu xénero.