Paula Rivela (Santiago de Compostela, 1983) comezou a entender o que significaba o feminismo no instituto, grazas a Guillermina Domínguez, que foi un referente para ela. Tamén aprendeu sobre os valores de comunidade na súa aldea natal, en Pontepedriña, onde as familias traballaban de forma conxunta para que todos sairan adiante. Hoxe, xunto con dúas compañeiras, creou o colectivo feminista Levedar, que solapa co proxecto SororAs.gal, no que tanto ela como Nerea Fiuza e Carlota Salgado levan traballando dende hai uns anos.

–Cómo nace a súa involucración no movemento feminista?

–Creo que foi algo que aprendín no instituto, de Guillermina Domínguez. Penso que foi un referente para min, non só a nivel académico senón na vida e a como loitar polos dereitos das mulleres.

–Dentro deste movemento, cómo definiría o feminismo?

–A miña opinión é clarísima. O feminismo é a búsqueda da igualdade entre homes e mulleres en todas as facetas. Penso que hai quen fai fincapé en que hai xente que saca a definición do seu sitio, máis que nada porque o patriarcado se está vendo ameazado, e desvirtúan a realidade da loita feminista para poder seguir asentándose dentro dese dominio. En realidade o discurso feminista busca a mellora para todas as persoas.

–Cal é a súa implicación dentro do movemento feminista?

–Nerea Fiuza, Carlota Salgadoe máis eu, que ao final somos as mesmas que formamos parte de Sororas, hai un par de anos creamos o colectivo Levedar, porque pensamos que era necesario que tamén, en Vila de Cruces, a loita feminista estivera presente.

–Qué tipo de actividades fan para concienciar en Vila de Cruces?

–O que facemos é que cando chegan certas datas sinaladas, realizamos algún evento. Sobre todo concentracións, porque contamos con que hai pouco número de participantes, pero por poucas que sexamos, todas sumamos. Hai momentos nos que outras organización poden facer certas actividades e nós sumámonos a elas e participamos activamente. Durante o ano, se podemos colaborar con outras iniciativas, facémolo.

–E dende a creación do colectivo notaron máis preocupación por esta loita?

–Son optimista, aínda que hai veces que vexo determinadas cousas que me fan ver que imos en retroceso sobre certos aspectos, pero móstrome profundamente optimista en canto vexo que a participación cada vez que promovemos algo aumenta, en que se abren espazos de reflexión e coidado, e penso que favorece moito. Agora, son consciente de que todavía queda moitísmo por facer, e seguimos traballando mesa liña.

–Formou parte do proxecto Baiuca Verdescente como responsable de proxectos, cal era o seu papel alí?

–O que fixen foi dirixir os voluntariados da fundación e acompañar en algunhas das iniciativas que se levaron a cabo, como o vountariado Dorotea, que foi co que comenzamos e a min remóveme moito por dentro.

–De onde nace a súa entrega por dar a coñocer a importancia do feminismo e da solidaridade?

–Creo que nace de que eu me criei así. Son unha nena de barrio, da Pontepedriña, de Compostela e alí os valores de comunidade eran grandísimos. As portas estaban abertas e as familias traballaban de forma conxunta para que saíramos todos adiante.

–Ademais da asociación, ten algún outro proxecto en marcha?

–Agora mesmo, xunto con Nerea e Carlota, estou embarcada nun proxecto que xurdiu hai uns anos, que é SororAs.gal no que comezamos a traballar nos ámbitos nos que mellor nos desenvolvíamos todas para poder facer o noso, e facelo dende a nosa visión. Definímonos como un espazo de creación, de aprendizaxe en igualdade dende a perspectiva de xénero, e facemos de todo. Dende obradoiros en materia de igualdade ata xogos tradicionais, servizos de artes plásticas, de audiovisuais, e tamén de asesoramento. Somos tres persoas de ámbitos moi diferentes. Temos a Nerea, que é técnica superior en Artes Plásticas e con grao en comunicación visual, a Carlota que é graduada en Belas Artes e cun grao superior en frauta travesa, e logo estou eu que ademais de ser licenciada en Historia, son técnica en igualdade. Con todos estos elementos intentamos facer un proxecto diferenciador e parece que por agora se están recollendo os primeiros froitos.

Suscríbete para seguir leyendo