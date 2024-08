El BNG lleva al pleno la moción ciudadana sobre la rúa Arenal

El BNG de Lalín defenderá en pleno la primera moción ciudadana de la historia, que fue presentada en mayo con más de 400 firmas de apoyo (el mínimo son 250) pero que el ejecutivo local declinó llevar a debate tanto en ese pleno de mayo como en el de junio.

Los dos concejales del BNG pedirán exactamente lo que solicitaba esa moción ciudadana: que no se aplique la zona azul en la rúa Arenal, que se incorporen elementos de visión para que los conductores salgan de los garajes con mayor seguridad y que se habilite un espacio de estacionamiento de zona verde, en la zona próxima a las canchas de tenis, cuyas plazas de aparcamiento sean solo para los residentes en la zona.

Las obras de humanización de la rúa Arenal redujeron las plazas de estacionamiento. Por ello, la moción también pide que la Policía Local, antes de sancionar, tenga en cuenta si la persona que está aparcada delante de un vado lo hace para trasladar a una persona con movilidad reducida, para descargar la compra o para llevar a su hijo o hija a casa, por ejemplo, dado que no todas las personas que viven en esta calle tienen garaje.

Sin consenso con la mayoría

La falta de espacio delante de los garajes es casi nula, de ahí la necesidad de tener que aparcar por un breve espacio de tiempo ante los garajes para realizar las labores que dijimos. Sin embargo las aceras, al ser tan anchas, sí favorecen a los peatones, pero dificultan la salida de los coches de los garajes. Los promotores de esta moción, como recoge la que presentará el BNG, señalan en la misma que “estamos en contra de que nos impongan unas condiciones que, en ningún caso, se hablaron con la mayoría de los vecinos y las vecinas de la calle Arenal”.

Desde el BNG su portavoz, Francisco Vilariño, señala la importancia de esta moción ciudadana y afea la postura del alcalde, José Crespo, al decidir que esa moción ciudadana por el momento no iba a someterse al debate entre la corporación. “Nos parece lamentable que se pueda despreciar de un modo tan soberbio a tantos vecinos y vecinas que muestran una clara postura sobre la chapuza de la Rúa Arenal, tanto en la realización de las obras como en la ocurrencia de última hora de implantar la zona azul”. El no llevarla a pleno supone, además, que el PP “usa su mayoría absoluta como un auténtico rodillo contra lo que no es de su interés”.