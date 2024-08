La Valedora do Pobo insta al Concello de Forcarei a demoler un inmueble ruinoso

La Valedora do Pobo remitió una recomendación al Concello de Forcarei para que evalúe, “dentro de su capacidad organizativa”, la realización de labores de limpieza y saneamiento de los muros de una propiedad en estado ruinoso, y de cuyo deterioro ya alertó la dueña del inmueble colindante en 2018. La institución que preside Dolores Fernández Galiño también propone que Forcarei analice si son necesarias otras actuaciones que garanticen la seguridad tanto de las personas como de las viviendas lindantes con esta edificación.

Y añade una sugerencia: que en vista del tiempo transcurrido y de la titularidad de la finca, a nombre de una persona que reside en Estados Unidos, la administración local debe sopesar la posibilidad de acometer una ejecución subsidiaria de las obras que constan en el expediente de declaración de ruina, es decir, su derribo, pasando la factura de los gastos a la dueña.

La titular de las propiedades colindantes recurrió a la Valedora do Pobo en vista de que “se había decretado la ruina hace años y que no había actividad por parte de ese ayuntamiento a la hora tanto de derrumbar la misma como de asegurar y sanear los muros que lindan con los suyos”, como recuerda la recomendación. Desde la institución se solicitó información al Concello de Forcarei, que señala que procedió a realizar el oportuno expediente de declaración de ruina, que se está tramitando pero cuyos avances no son fáciles “debido a que la propietaria del inmueble y responsable de su conservación reside en los Estados Unidos”, como decíamos. Hubo desde Forcarei varios intentos de contacto con esta mujer y finalmente, el 22 de diciembre de 2022 se consiguió notifica la providencia de inicio del procedimiento por correo electrónico. Esto permitió que el 17 de febrero de 2023 se publicase en el BOE.

Un coste de 38.800 euros

Como no hubo alegaciones ni al expediente ni a la notificación, el 4 de septiembre del año pasado, y tras el informe tanto de la secretaria municipal como del asistente técnico municipal, una resolución de la Alcaldía declara el inmueble en situación legal de ruina, y se da un plazo de 15 días para presentar el proyecto de demolición, valorando el coste máximo de las obras en 38.799 euros. Hay que indicar que a finales de agosto de 2019 la asistencia técnica municipal visitó el inmueble y en ese informe concluye la necesidad e abrir un expediente de ruina y adoptar medidas de seguridad, como el impedimento de la entrada a la edificación y el arrostramiento de los muros tanto por el deterioro de los mismos como por la falta de forjado. De igual modo, hacía constar la ausencia de instalaciones de carpintería y de estructura horizontal que en su día fueron de madera, y la casa carecía también de carpintería y cubierta.

Sin medios necesarios

Esta resolución se remitió tanto a la dueña de la vivienda ruinosa como a la reclamante, y el 20 de septiembre se publica en el BOE la notificación del expediente de declaración de ruina. Pero “en estos momentos la citada resolución se encuentra pendiente de ejecutar”. ¿Por qué? El Concello alega que está realizando las pertinentes actuaciones sobre el inmueble, pero “se trata de un ayuntamiento pequeño que no dispone de todos los medios necesarios”.

