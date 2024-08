Os repertorios das bandas de música foron onte protagonistas dos programas lúdicos de Agolada e Vila de Cruces. A Mostra de Artesanía de Agolada, que celebra esta fin de semana a súa 27ª edición, chegou ao seu ecuador coa actuación de O Fiadeiro e de Xurxo Fernandes, e acolleu ademais o noveno Festival de Bandas de Música de Agolada Marcos Areán, na Praza do Concello. No certame participaron a Banda de Música Municipal de Agolada (na imaxe da esquerda), a Banda de Música de Ribadulla e a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, En Vila de Cruces, a Artística de Merza ofreceu un pasarrúas, e despois un concerto trala misa solemne, como vemos na imaxe da dereita. Hoxe Cruces remata os festexos da Piedade, coa actuación ás 19.00 horas de Pelepau, financiada pola Deputación. Despois seguirá a música co grupo Origen.

Música de banda para amenizar as tardes de Agolada e Vila de Cruces