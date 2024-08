De crónica negra a valioso patrimonio inmaterial

Todas as expectativas quedaron superadas. Unhas 70 persoas sumáronse na mañá de onte a un roteiro literario fiado coa intriga propia da novela negra e o valor engadido de que a realidade sempre ten a teima de superar á ficción. Que sucedeu a noite do 23 de novembro de 1897 na aldea de San Marcos, na parroquia forcaricense de Pardesoa? Ninguén ten resposta precisa para esa pregunta, tampouco os que onte seguiron os pasos do crime. Porén todos puideron volver á casa cunha hipótese na cabeza e con argumentos para confrontala cos que marcharon coa idea contraria. A única certeza é que os veciños de San Marcos, máis de 120 anos despois daquela noite para a crónica criminalística, souberon recuperar neste capítulo lutuoso da historia da aldea un valioso patrimonio inmaterial.

A proposta, que segue a exitosa estela do true crime, chega da man a asociación veciñal de San Marcos. Cos folgos que contaxian Javier Cortizo e Luis Vázquez, recuperouse un camiño tradicional do século XVIII, unha paraxe bucólica que aquel martes negro de novembro, 126 anos atrás, puido ser testemuña da fuxida de quen causou a morte violenta do prestamista Juan Rey Prado. Os asistentes ao roteiro contaron con mellor guía posible.

Na que sería a casa do crime. / Alicia Garrido

O escritor e historiador Calros Solla, autor de O Crime de Pardesoa, acolleunos ao seu carón na carballeira de San Marcos e introduciu os feitos daquela noite de novembro de 1897. Cando xa tivo captada a atención dos camiñantes, o grupo avanzou cara a que tería sido a casa do crime, moi cambiada a día de hoxe. A xente tivo ocasión de emprazar ás personaxes e imaxinar doadamente o seu escenario. Avanzaron seguidamente cara O Mesón, onde apareceu un feixe de importantes documentos provintes da casa do prestamista, entre eles as obrigas de crédito de veciños da zona. Escenario real ou preparado? Quen o sabe

Conxecturas

Como explicou Solla, completamente abraiado onte pola acollida recibida e polo traballo realizado pola asociación de veciños, “a xente meteuse de cheo na historia”. Para uns, a muller do prestamista –Perfecta Espiña, que presuntamente fora atada e violada pola cuadrilla que asaltou o seu fogar pero que logo pasou de viúva a sospeitosa– foi, xunto co seu home, outra vítima do asalto. Para outros, a autora intelectual do crime. Que papel tivo en todo isto o cuñado, Felipe Fírvida? Para algúns foi crucial, para outros o dunha vítima máis. Houbo realmente cuadrilla de asalto? Ninguén ten a resposta, aínda que si a conxectura. Como sinala Calros Solla, “o xulgado, xulgado está”, pero quedan moitos interrogantes abertos, un misterio do que pode gozar calquera que percorra este roteiro.

A intención dos veciños de San Marcos é que esta experiencia quede incluída nunha senda circular que buscan homologar, na que os camiñantes poidan atopar a historia do crime de Pardesoa e seguir, case a xeito de detectives, as súas pegadas.