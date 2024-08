Santiso honra á Virxe e a tres santos na súa festa anual

A parroquia lalinense de Santiso celebra dende hai anos a súa festa anual xuntando catro festas que en tempos tiñan a súa propia xornada festeira honrando á Virxe do Rosario, San Domingos, Santo Antonio e ao patrón San Román. As catro imaxes saen en procesión acompañadas por dous monecos xigantes, que os paisanos coñecen como Os Papamoscas, atribuíndolle ao xenial pintor lalinense a súa creación, cando compaxinaba este oficio artístico co de barbeiro.

O párroco José Criado oficiou a misa solemne. | // DANIEL GONZÁLEZ ALÉN

Nesta ocasión os ramistas artellaron dous días de festa a pasada fin de semana, con misas solemnes que oficiou o párroco e reitor do Corpiño, José Criado Sánchez, procesións dende a igrexa ata o cruceiro procesional, co acompañamento musical dos gaiteiros Os Xuncos de Santiso, na primeira xornada e a Banda de Música de Vilatuxe, na segunda, completando as actuacións musicais das festas o Dúo Elite, A Banda de Sequio e o DJ Pacheco, nas sesións vermú, nas que tamén bailan os Papamoscas, e nas verbenas.

Os Papamoscas de Laxeiro

Mantén esta parroquia a tradición de sacar en procesión aos Papamoscas, dous xigantes que veñen acompañando ao San Domingos na procesión dende tempo inmemorial, cuxa creación atribúen os paisanos ao célebre pintor lalinense Laxeiro, aínda que é moi posible, que ao igual que acontece noutras parroquias e vilas de Galicia e de España, esta tradición veña de moito máis atrás, e o artista lalinense só correra coa restauración dos monecos, vai para cen anos, cando comezaba a pintar e andaba moceando pola parroquia de Prado ou de troula co tamén popular Naranxo, nativo destas terras.

Os Papamoscas que se atribúen ao pintor Laxeiro. | // DANIEL GONZÁLEZ ALÉN

As procesións van dende a notable igrexa parroquial barroca –de semellante fachada e espadana cá de de Filgueira, parroquia que é anexo desta e poida que construídas ambas no mesmo século e polos mesmos canteiros- ata o cruceiro procesional datado en 1901 e restaurado no 2004, que presenta as figuras de Cristo Crucificado e a Virxe pregando.

Os dous papamoscas durante a romería. | // DANIEL GONZÁLEZ ALÉN

Baldaquinos e chemineas

Na igrexa barroca que chega aos nosos días consérvanse elementos románicos como as doelas do arco triunfal reaproveitadas ao igual que dous contrafortes que coutan da ábsida polo exterior e unha das pias bautismais. O presbiterio mantén a traza gótica coa bóveda nervada e ornamento con cinco métopas con motivos relixiosos. Nesa época tiña un fermoso baldaquino policromado, con numerosas imaxes representando escenas bíblicas, do que unicamente se conserva unha parte.

Imaxe do baldaquino que conserva a igrexa. / Daniel González Alén

Outro anaco deste precioso baldaquino, retratárano vai para cen anos os membros do Seminario de Estudos Galegos, nunha das súas xeiras polas Terras de Deza, gardándose as fotos no Museo de Pontevedra, das que achegamos aquí a deste fragmento que os veciños máis vellos lembran ter ollado, facendo parella co que se conserva a un e outro lado do arco triunfal. Din que foi vendido por un dos curas que rexeu a parroquia hai anos, ignorándose o seu paradoiro actual.

Casa reitoral da parroquia de Santiso. / Daniel González Alén

Parello destino debeu ter un San Miguel de marfil, que se gardaba na igrexa, semellante aos desaparecidos en Galegos e Duxame, que din os veciños que estaba nunha repisa enriba do arco triunfal, onde agora pode ollarse unha pequena talla deste arcanxo, esta de escaso mérito artístico. E como non hai dúas sen tres, tamén se levou de aquí a impoñente cheminea barroca da casa reitoral, substituída por outra de menor tamaño e aínda así lucida, que agora por verse nesta morada eclesiástica, na que destacan o balcón sobre columnas, o vello hórreo de tres claros e unha curiosa fonte que sorte unha mina,á que se accede por unhas amplas escaleiras de cantería que agora ocultas polo mato.

Polo demais esta é unha notable igrexa , de boas dimensións con tres naves dispostas en cruz latina, nas que contamos cinco ben conservados retablos. O principal, de traza gótica coas imaxes do Sagrado Corazón de nova factura e flanqueado polas mais antigas de San Román e San Roque; dous barrocos con ornamentación de acios: un dedicado á Virxe do Rosario e outro á das Dores; e un en cada unha das capelas laterais da igrexa, con catro grandes imaxes da Paixón de Cristo o da esquerda e no da dereita, coas da Virxe do Rosario, San Domingos, Santa Lucía, San Xosé, Santo Antonio outras, varias delas titulares e capelanías e confradias que existiron nesta igrexa, contando o amigo Fernando Rodríguez de Cercio, que cando neno fixo aquí de monaguillo, ata vinte imaxes de diferentes épocas, ningunha delas pertencente ao San Tirso, que a toponimia sinala coma titular da parroquia en tempos remotos, xa que nos documentos do século XVIII en adiante figura xa coma San Román de Santiso.

San Brais tivo devoción na capela da Casa de Velón. / Daniel González Alén

Outro santo que tivo devoción e festa nesta parroquia, foi o San Brais na capela da casa señorial de Velón. Os desta familia fidalga tiveron enterramentos na igrexa parroquial, dos que aínda poden ollarse restos pétreos nas paredes e no chan do templo. Da morada fidalga, que agarda unha axeitada rehabilitación, teñen publicado con detalle os investigadores dezaos, Rubiá e Buxán no seu libro dos pazos de Deza.

Personaxes notables

Desta notable igrexa de Santiso está a escribir unha monografía a mestra e escritora Charo Golmar, filla do profesor, xornalista e político , Xesús Golmar Rodríguez (1908-1962), un dos fillos ilustres desta parroquia e tamén do municipio de Lalín, ao igual que o escritor e militar Ramón Varela Montoto (17..-1855) e o cineasta Juan de Orol (1897-1988), que trunfou en México. Tamén compre mencionar ao popular Manuel González “O Naranxo” (1879-1945), inmortalizado polo pintor Laxeiro e o escritor Ramón de Valenzuela e do que temos publicado unha cativa biografía recentemente.

En Santiso deixaron as súas pegadas os primitivos habitantes nos petróglifos en forma de cazoletas no Agro de Vila, nas mámoas espalladas e as máis delas arrasadas e no recinto do Agro do Castro. Desta parroquia son ben coñecidos o grupo de gaitas Os Xuncos de Santiso, que dirixe o Plácido Rozas, continuador dunha tradicional saga de gaiteiros.

