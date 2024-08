Agua que no has de beber, déjala correr

¿De marrón pasó a verde? Es posible, pero sigue pareciendo más una charca que una fuente, en concreto la única pública –y con vocación ornamental– que queda en funcionamiento en el casco urbano de A Estrada. En una jornada tan calurosa como la de ayer, un lugar en se escuche el sonido del agua brotando en un ciclo sin fin y en el que poder sentarse en un banco bajo la sombra de un árbol tenía que ser todo un atractivo para quienes visitasen la alameda estradense. Sin embargo, en torno a la fuente tan solo detenían la marcha las palomas, que no hicieron ascos al color del agua para refrescarse. Cualquier otro usuario no podía hacer otra cosa que lamentar el estado de abandono que reflejan sus aguas.

Fuente reconvertida en macetero en la Praza da Inmaculada. | // AC

Sin embargo, desde el gobierno estradense se asegura que el mantenimiento de la fuente es una de las competencias que tiene atribuidas la empresa en quien el Concello delegó el cuidado de la alameda municipal. Así lo aseguró el alcalde, Gonzalo Louzao, quien reconoció que en las propias facturas que presenta la firma se evidencia este aspecto. “En las facturas va cloro”, dijo, asumiendo que no comprende por qué, si se le aplica este tratamiento al agua, la imagen que presenta hace que ni siquiera se pueda ver el fondo al que vecinos y visitantes tomaron por costumbre lanzar monedas, cumpliendo con el mítico ritual de pedir un deseo con este gesto.

Aunque en la jornada de ayer las aguas lucían, quizás, más verdosas y menos oscuras que en julio –momento en el que desde estas páginas se denunció la lamentable imagen que ofrece la fuente de la alameda estradense–, están muy lejos del carácter cristalino y casi aturquesado que presentaban cuando se puso en funcionamiento. De la frescura del agua rebosando y mojando las paredes de la estructura no queda absolutamente nada, de manera que todo contribuye a pensar en un estanque más que en una fuente.

Dos fuentes

Aunque esta es la única fuente en funcionamiento de la capital estradense que emplea el agua como elemento embellecedor de los espacios públicos –aunque este caso está lejos de cumplir con su cometido–, la de la alameda es una de las dos fuentes que quedan en la villa, claro que para encontrar la otra hay que echarle imaginación. La fuente que había en la Praza da Inmaculada permanece en su sitio, pero reconvertida en macetero. En este caso, hay que reconocerle que sigue siendo fuente de vida.

No deja de resultar curiosa la poca fortuna que tienen las fuentes en A Estrada, siendo elementos que embellecen muchas ciudades. Eso sí, si se tienen, hay que mantenerlas y dejarlas que, con el fluir del agua, enriquezcan el paisaje visual y sonoro. Si es agua que no has de beber, mejor dejarla correr.

