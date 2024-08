Agolada, epicentro de la artesanía

Os Pendellos de Agolada vuelven a acoger, como cada año, la Mostra de Artesanía, que este año celebra su vigesimoséptima edición y que se inauguró ayer. A esos de las once de la mañana los puestos se preparaban para recibir a los cientos de curiosos que durante tres jornadas podrán disfrutar de diferentes productos artesanales.

En uno de los Pendellos se encuentra Beatriz Chitty, que además se encuentra en un espacio privilegiado que le asegura que estará resguardada del sofocante calor. Ella es la primera vez que acude a esta cita. La muestra la conoció a través de una compañera de ferias. “Ella me comentó de la existencia de esta muestre, y la verdad es que vi las fotos y el sitio es tan bonito que me vine a exponer”.

En su puesto nos podemos encontrar con láminas de acuarelas, pulseras collares y pendientes. Todo hecho por ella, bueno, más bien casi todo. “Los anillos no los hago yo, los elijo de proveedores específicos, porque son fundidos, al igual que algún pendiente, y claro no llego ahí todavía”, reconoce la joven.

Beatriz en su pendello de bisutería y láminas / // Bernabé/ Lucía Abeledo

Su marca se llama Hippie Chic y nació el año pasado como una terapia, pero tanto le ha enganchado el tema de crear bisutería y elementos decorativos, que lo que era algo terapéutico se ha convertido en su forma de vida. “Lo empecé como terapia, por temas de salud, y se fue convirtiendo en algo que me llenaba, con lo que se me pasaban las horas sin darme cuenta y acabé convirtiéndolo en mi trabajo”, revela Beatriz.

Un zoo de lana

Si continuamos paseando entre los puestos nos topamos con otra debutante en esta muestra. Ella es Susana González que fabrica muñecos de crochet con formas de animales. Y ya no es solo que sea la primera vez que acude a Agolada a exponer su trabajo, es que es la primera vez que lo muestra en general.

La artesana explica que la idea de crear estos muñecos vino porque “antes hacía punto de cruz y un amigo mío me encargó una capita para un bebé, y luego me dijo que le iba a comprar a una chica unos muñecos que hacía ella a mano, y no me lo podía creer. Así que pensé que tenía que aprender a hacerlos yo”. Para formarse, dio unas clases de crochet, porque según ella “no tenía ni idea”, y así fue como poco a poco se fue creando su particular zoo de lana.

Susana con sus animales de lana. / // Bernabé/ Lucía Abeledo

La verdad es que tiene de todo, erizos, mapaches, cigüeñas, caracoles y un largo etcétera de animales de todos los tamaños y tipos. Ante tanta variedad surge la pregunta de cómo los hace, y Susana, sin duda, explica que lo primero es comprar los patrones o hacerlos uno mismo, aunque esto último es más complicado. A partir de ahí se empieza a tejer. “Por el tamaño se puede tardar ocho o diez horas, pero porque ya lo sé hacer, si me pillara sin tener ni idea y tuviera que estar mirando el patrón, podría tardar dos días tranquilamente en hacerlo”, confiesa la artesana.

Sin embargo, aunque puede ser un trabajo laborioso, ella especifica que no hay uno más complicado de hacer que otro, porque todos tienen la misma técnica. “Los únicos que son más laboriosos son los que llevan las formas de la cara. Cuanta más forma lleven, más complicado es”, dice Susana. A ella le encanta su trabajo, aunque a veces no sea bien valorado por el público, sobre todo en lo que respecta al tema del precio. “Hay gente que valora la artesanía y le parece que estos muñecos son baratísimos, porque además las lanas son caras, y hay a quien le parece carísimo porque no sabe el tiempo que hay detrás”, asegura la artesana.

No todo son nuevas caras en esta muestra, también hay quienes repiten, como es el caso de Rosalinda Souto. Ella lleva exponiendo parte de las creaciones de Talla Telas África, durante tres años. Quien inició este proyecto fue Mor Talla, que es senegalés y que tiene por tradición familiar el trabajar con telas de África.

Su trabajo se inició con camisetas, pero poco a poco se han ido expandiendo hasta confeccionar todo tipo de productos. “Algo muy característico de la marca eran las camisetas, aunque también hacemos cuadros, vestidos, distintos tipos de sombreros, abanicos, collares, de todo un poco”, confiesa Rosalinda.

Ya que Mor no se encuentra en ese momento en el pendello, es ella quien cuenta lo especial que tienen las telas tan coloridas y llamativas con las que trabajan. “Las telas en África tienen significado. No todas tienen el mismo, hay unas por ejemplo que son las de la paz. Lo que hacemos es que hasta que una persona no elige el producto no le decimos lo que significa para no condicionar la compra”, revela la mujer.

Además, con su proyecto dan a conocer la cultura del continente africano y muestran la importancia de la libertad de la mujer. “Por ejemplo, en las camisetas tenemos el estampado de Funmilayo, que fue una activista por los derechos de la mujer en Nigeria, y cada uno de los diseños es único”, cuenta Rosalinda. Sin duda, su puesto es de los que más llama la atención y por lo colorido y la gran variedad de productos que ofrecen, y además, si en algo concuerda con el resto de artesanos es que el gran ambiente que se respira en Os Pendellos durante estas jornadas, es algo fundamental para animarse a venir el próximo año.

Festival de Bandas y Xurxo Fernandes

La muestra continúa hoy con la apertura a las 10.00 horas. Será una jornada muy musical, ya que a las 13.30 horas tendrá lugar el concierto de Xurxo Fernandes en la Praza do Concello. La actuación está financiada por la Diputación, a través del Programa +Música. Con esta iniciativa, la institución provincial pone a disposición de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes un catálogo de artistas gallegos y en gallego, con el objetivo de fomentar la cultura y el idioma, así como de impulsar la reputación de la provincia de Pontevedra como un destino cultural de primer nivel. La música no termina con la actuación de Xurxo ya que, por la tarde, a las 17.00 horas se celebrará el IX Festival de Bandas de Música Agolada ‘Marcos Areán’, también en la Praza do Concello. Para concluir la jornada de domingo, a las 21.00 horas les llegará el turno a Os Varacuncas. El último día de la muestra contará con la actuación de Os Monifates ‘De Festa en Festa’ en la Praza da Randulfa a las 12.00 horas. Seguidamente, sobre las 13.30 horas tendrá lugar la Edición O recuncho do autor en los alrededores de Os Pendellos y la actuación de Suso Aboy. Esta vigesimoséptima edición concluirá a las 18.00 horas con el cuentacuentos Anxo Moure y su obra O carballo con botas.