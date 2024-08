Unidos por la política... y por la casualidad

La familia de Paula Fernández Pena, la alcaldesa de Silleda, tiene raíces leonesas, pues su abuelo paterno, Isaac Fernández Peral, se trasladó con su esposa Flora Sarmiento desde su Arganza natal hasta tierras pontevedresas para construir los túneles de la línea de ferrocarril. Allí la familia era conocida con el alias de “los guisos”, por ser todos rubios y de ojos azules. En Deza, el matrimonio vivió primero en O Castro y después en A Bandeira. Al terminar las obras, no regresaron a su tierra, sino que montarían una empresa de autobuses, una vinícola y otra de obra pública, Fernández-Sarmiento, que llegó a tener 98 empleados.

Hasta aquí, lo que acabo de contarles podría ser un breve repaso de los antepasados de cualquier vecino de Deza con raíces en otras latitudes. Pero es que Isaac era hermano de Avelino, que era alcalde de Arganza cuando se produjo el golpe de Estado en julio de 1936. Avelino Fernández, que había requisado una furgoneta para ir al frente y guardó armas en el ayuntamiento, pasó a ser un proscrito, y hasta tres veces pudo salvar la vida. La primera, enterrado bajo el estiércol por su hermana Antolina; la segunda, escondido en el horno en el que la familia cocinaba el pan, y el tercero, oculto también en un tonel vacío, en el que viajó en un camión de vino hasta donde estaba su hermano en Silleda. Fue aquí donde lo apresaron, en diciembre de 1936, y le procesaron por “auxilio a la rebelión”, condenándolo a 30 años de cárcel, en 1937, que más tarde quedarían reducidos a 12.

Avelino Fernández Peral murió en 1972 y nunca ocultó su historia a sus 5 hijos y nietos. También era conocida por su familia silledense, así que cuando un medio, el Diario de León, publicó en enero que su bisnieto y también alcalde de Arganza, Javier Ovalle, pudo recuperar toda la historia gracias al archivo militar de Ferrol, Paula Fernández se dio cuenta de que la familia silledense de la que hablaba el reportaje era la suya. Contactó por teléfono con su primo y ayer se vieron por primera vez, en Silleda.

Visita a la casa en A Bandeira

Los dos son alcaldes, igual que su antepasado, así que no podía faltar la recepción en el consistorio. Tras una comida familiar, hubo una visita a la casas de los abuelos en A Bandeira. La regidora trasdezana es muy clara a la hora de contarnos qué ha sentido en un día como el de ayer: “Es emocionante encontrarte con alguien de tu familia al que no conoces y con el que además compartes vivencias paralelas y con el que descubres una parte muy importante de tu pasado. Conocer a Javier me permitió descubrir cosas de mi familia que desconocíamos. El miedo entre las familias con represaliados hacía que ocultaran algunas vivencias, y aunque en nuestra rama familiar sabíamos que un hermano del abuelo Isaac viniera fuxido, desconocíamos toda la intrahistoria que rodeó su huida y posterior detención”.

Las dos ramas de la familia, con el tiempo, habían perdido el contacto, y está claro que ahora lo que se trata es de fortalecerlo. Queda ahora pendiente la visita de Paula Fernández a Arganza, donde podrá ver el horno donde estuvo escondido su tío abuelo, pues aún se conserva el cobertizo. La regidora añade que “ es curioso descubrir las cosas que te unen a alguien al que no habías visto nunca. Las coincidencias de la vida son hermosas. Dos primos desconocidos y que se encuentran de casualidad por su labor como alcaldes, gracias a la historia de sus antepasados, hombres y mujeres comprometidos y valientes”.

Para Javier Ovalle, la de ayer no era la primera visita a Galicia, pero sí a tierras trasdezanas. “Sabía que teníamos familia en A Bandeira, porque en Arganza se hablaba del tío Isaac”. Conocía las peripecias de su abuelo Avelino para salvar la vida, así que continuó indagando hasta que hace 20 años pudo acceder al citado archivo de Ferrol para conocer todo el proceso que llevó a su bisabuelo a las cárceles franquistas. No pudo conocer a Avelino, pero recuerda que su madre y sus tíos decían que este héroe “no profundizaba en ese período desagradable cuando estuvo escondido y después en la cárcel, pero instaba a los suyos a vivir con ánimo”.

Javier Ovalle viajó ayer hasta Silleda acompañado por su mujer y su hijo. Pero además de recordarle a su prima que tiene una visita pendiente a tierras leonesas (y que habrá que compaginar con sus responsabilidades en el municipio y en el Congreso de los Diputados) volverá a Deza, acompañado de su madre, para que pueda ubicar aquellos lugares que ayudaron a Avelino Pérez a salvar la vida, aunque terminase siendo apresado.

Otros parientes concejales

Y si Paula Fernández Pena tiene una dilatada carrera política, la de su primo no es menor. Preguntado por si terminó en política de casualidad o por algún gen de la familia, nos cuenta que “empecé muy joven en política, y este año decidí presentarme como cabeza de lista. Pero la verdad es que en nuestra familia, además del bisabuelo Avelino, hubo antaño también otros políticos, porque algunos de sus nietos también fueron concejales en Arganza”.

Permítanme contarles una coincidencia más en esta familia leonesa-silledense. “La última de las hijas de mi abuelo Isaac y tía mía murió el día en que Pepe Blanco inauguró el AVE”, relata Paula Fernández. “La semana anterior fui a verla, y le comenté esa inauguración, a la que tenía previsto acudir. Pues bien, me dice que tu abuelo hizo ese mismo viaje, pero con el Generalísimo”.

