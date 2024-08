Silleda usará un solar en Barrio do Campo como estacionamiento

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, acaba de ceder de forma temporal al Concello de Silleda el uso de un solar en Barrio do Campo. La alcaldesa y responsable del área de Xestión Urbana, Paula Fernández Pena, firmó con el representante de la Sareb un acuerdo por el que el Concello podrá emplear estos terrenos, conformados por cinco parcelas y ubicados en uno de los barrios de entrada al casco urbano de Silleda.

El convenio marca la cesión del uso con prórrogas anuales, y establece que la administración local empleará estas fincas a estacionamiento público de vehículos, con una zona ajardinada. Esto permitirá mejorar los servicios a la ciudadanía, a la vez que se adecenta esta céntrica zona. “En las próximas semanas, y aprovechando también el siguiente turbo de uso de las máquinas de la Mancomunidade Terras do Deza, van a acometerse actuaciones tanto en el vial que rodea este terreno, entre la rúa Xeral y la rúa Carballeira do Chousiño, como en estas parcelas”, adelanta la regidora.

Vivienda

Las fincas están ubicadas justo en la parte posterior al lavadero de Barrio do Campo, y lindan tanto con la N-525 y la citada calle Carballeira do Chousiño. Desde el ejecutivo local socialista se quiere agradecer a la Sareb esta cesión, así como otras gestiones que están realizando de forma conjunta las dos entidades. En este sentido, en las últimas semanas Paula Fernández mantuvo un encuentro con los responsables de la Sareb para abordar no solo la cesión de estos terrenos sino también cuestiones relativas a la vivenda en Silleda, con importantes avances que se darán a conocer en próximas fechas.

Cabe recordar, en cuestión de vivienda, que las viviendas que posee la Sareb podrían cubrir en torno a la mitad de la demanda de vivienda pública actual en Deza y Tabeirós-Montes. En el caso de Silleda, hay 45 demandantes de este tipo de vivienda, solo 8 por encima de las 37 viviendas de que dispone la Sareb en este municipio. La entidad tiene además casi un centenar de otras propiedades en suelo trasdezano, como anexos y terrenos de uso terciario. Además, hace tres décadas que la Xunta no construye en Silleda viviendas de protección para personas vulnerables o gente joven.