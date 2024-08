“Es bien hermoso que a uno lo refuercen desde el pueblo en el que fue niño”

El conocido actor gallego Pedro Alonso Ochoro recibe hoy la medalla de oro que otorga la asociación Amigos da Terra de Montes, un galardón que reconoce su vinculación con la localidad y lo distingue, además, como hijo predilecto de Soutelo de Montes. Junto a él, serán homenajeados el arquitecto Luis Gil Pita, y los empresarios Anselmo Rial y Enrique Barros, en una ceremonia que comenzará a las 13.00 horas, en el auditorio soutelano. Nacido en Vigo, el conocido actor inició su carrera cinematográfica en Madrid interpretando pequeños papeles en ficciones como A las once en casa o Todos los hombres sois iguales. Tras esa etapa volvió a Galicia donde trabajó durante años en series tan relevantes como Rías Baixas, Maridos e mulleres o Padre Casares. En el 2011 regresó a la televisión nacional como antagonista en la serie Gran Hotel. Fue en el 2017 cuando llegó su gran oportunidad, de la mano de La casa de papel, encarnando a uno de los personajes más queridos: Andrés de Fonollosa, alias Berlín. Con este personaje conquistó a los fans de la serie y dio lugar a su spin-off, Berlín. Su vinculación con Soutelo de Montes lo lleva a poner en valor la localidad allá donde va.

–¿Qué significa para usted este premio de la asociación Amigos da Terra de Montes?

–Afortunadamente tengo mucho trabajo y eso hace que por momentos tenga que viajar bastante. De hecho, acabo de llegar de México, donde he estado rodando los últimos tres meses y medio. Pero no podía dejar de venir. Aunque mi padre ya no vive, este era su pueblo. Que me honren de esta manera seguramente le hubiese gustado. Es bien hermoso que a uno le refuercen desde el lugar en el que fue niño.

–¿Qué vinculación tiene con la zona y cómo se siente ante el reconocimiento de hijo predilecto de Soutelo, por parte de la asociación?

–Soutelo era el pueblo de mi padre. De pequeños veníamos todos los veranos con mi abuela, que pasábamos básicamente en bicicleta mis hermanos y yo yendo de un lado a otro. Ya de adulto, con 33 años viví todo un año aquí que –visto desde hoy– fue tan duro para mí como decisivo para todo lo que me vino después. De modo que esta tierra forma parte de mi corazón y de mi entraña.

–¿Conocía el trabajo de Amigos da Terra y su labor patrimonial?

–Sabía de su existencia, pero poco más. Ahora podré conocer sus movimientos con más detalle.

–¿Qué le parece la función que desempeñan y que coloca en el mapa este municipio?

–Imagino que básicamente tratan de que no se pierda el vínculo que nos une a la tierra y celebrarlo. Así que, más allá de mi agradecimiento por la medalla, no puedo dejar de aplaudirles.

–Con todo el éxito que está teniendo, tanto nacional como internacionalmente, ¿tiene tiempo para visitar habitualmente el pueblo?

–Procuro venir al menos una vez cada año y –si puede ser– durante las fiestas de San Roque, aunque no siempre es posible. El verano pasado llegué a estar durante un mes aquí, acabando de montar mi película. Trabajábamos duro y luego parábamos, vine con un par de compañeros, para comer cosas deliciosas que nos preparaba mi madre. Mis amigos no se querían ir y en mi caso, hacía años que no pasaba aquí tanto tiempo. Estuvo bien.

–Sus últimos proyectos lo están llevando lejos de Galicia, ¿Le gustaría volver a trabajar aquí?

–La vida me está permitiendo trabajar en países distintos. Digamos que a veces puedo decir que no –eso es un lujo– pero si algo me mueve, voy a donde haga falta. Así que no me cuesta imaginar volver a trabajar aquí. Dependerá de si aparece el proyecto que lo permita.

–Actualmente está trabajando en México, ¿Puede adelantarnos algo de lo que está haciendo?

–Justo acabo de terminar. Se trata de una serie de ficción para Amazon Prime que cuenta la búsqueda de justicia tras una violación en la que yo interpreto al padre del chico acusado. El asunto es duro, pero siento que va a ir más allá de una historia de buenos y malos, para tocar algo de esa violencia que empapa el sistema y nos afecta a todos.

–¿Qué nuevos proyectos tiene a la vista?

–Me acabo de tomar un cocido nada más llegar a Galicia y luego haré una siesta, esto en cuanto a planes inmediatos. En lo que resta del año estrenaré una película documental que he dirigido, mi primer proyecto propio y que se verá pronto en Netflix, y seguiré con el desarrollo de algún otro proyecto personal que espero dirigir más adelante. Y a partir de diciembre, me pongo con la segunda temporada de la serie Berlín, que me tendrá ocupado hasta agosto del año próximo. Tengo tarea por delante, así que me voy a echar esa siesta primero.

