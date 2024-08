Falla la cobertura en Codeseda: “mi hermana tiene que ir hasta Nigoi para poder hablar”

“Mi hermana se tiene que ir hasta Nigoi para poder hablar por teléfono”. Estas palabras de un vecino de la parroquia estradense de Codeseda resumen y ejemplifican la situación que se viene viviendo desde hace varios días en esta zona rural de A Estrada. Fuentes vecinales aseguraron ayer a esta Redacción que llevan una semana con sus teléfonos móviles sin cobertura. Indican que los perjudicados son clientes de la operadora Movistar y que en las últimas jornadas no han parado de encadenar reclamaciones para que se les devuelva un servicio que se ha vuelto imprescindible en su día a día.

Es este el caso de Manuel Rodríguez, un vecino de Codeseda que, desde hace varios días, se encuentra incomunicado en su residencia. “Yo vivo solo desde que falleció mi mujer y ahora no tengo teléfono fijo. Hace semanas que no hay cobertura y para hablar por teléfono tienes que ir a otra parroquia. Pensaba que esto era un problema mío, pero resulta que afecta también a más vecinos. Hemos llamado varias veces a la compañía para que nos den una solución, pero cada vez que hablamos con ellos nos dan la razón y no resuelven nada”, dice.

Fuentes de la compañía telefónica confirmaron en la mañana de ayer a FARO DE VIGO la existencia de una avería en la zona, registrada desde el pasado 3 de agosto en una antena a la que, desde la compañía, se refieren “A Estrada/A Penedo”. Las mismas fuente explican que el repetidor en cuestión se encuentra situado en una finca particular a la que se debe acceder por un camino privado. Indican que ambos terrenos pertenecen a propietarios diferentes y, sin el permiso de los mismos, no es posible tener acceso a dicha antena. Desde la empresa de telefonía han manifestado que, por ahora, el dueño del camino no ha dado permiso para poder atravesarlo y arreglar la avería.

Distintas zonas

Entre los afectados por esta situación se citan clientes que residen en diversas aldeas de Codeseda, caso de As Quintas o Xubrei, si bien se señala que la falta de cobertura afectaría también a clientes de Montillón –en la parroquia estradense de Souto–, Arca o Cerdedo, ya en el vecino municipio de Cerdedo-Cotobade. En este sentido, desde la compañía se confirmó ayer que la avería afecta a unos 250 clientes de su red de telefonía móvil.

La situación ha obligado a muchos vecinos a desplazarse desde sus casas a aldeas cercanas en busca de un poco de cobertura para poder comunicarse. Ante la imposibilidad de realizar llamadas y conectarse a internet, algunos de los clientes han tenido que abandonar la zona para poder teletrabajar.

“Cada vez que llamas te atiende una persona diferente y le tienes que contar la historia, con el mismo resultado”, apuntan algunos de los afectados. “Te dicen que no tienen constancia de ninguna queja y yo solo ya les llamé unas cinco o seis veces”, indica otro de los clientes. Ante la falta de respuesta, algunos de los usuarios deciden personarse en las oficinas de Movistar para dar traslado de su situación, confiando en que la dilatada falta de servicio que arrastran en este entorno rural de A Estrada se solvente con la mayor celeridad posible.