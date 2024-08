A mí me daban dos

Es posible que en un ámbito urbano no se confiera a este asunto la misma importancia que tiene en un entorno rural, pero que las fiestas parroquiales lleguen con las cunetas de la aldea sin limpiar está a la altura –por establecer un paralelismo– de recibir invitados en casa con una nevera que no ofrezca más que un limón medio pocho. Es por ello que el calendario festivo manda a la hora de planificar las tareas de desbroce de las brigadas municipales. Ya desde que asumió la cartera de Medio Rural –todavía como concejal– tras las elecciones locales de 2023, el ahora alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, avanzó su intención de que los desbroces en el amplio rural estradense fuesen a dos vueltas. Y parece que lo está cumpliendo. Él mismo recabó esta semana información sobre cómo se encuentran estas limpiezas a lo largo y ancho del término municipal y aplaudió que en estos momentos se esté iniciando la segunda ronda. De nuevo, puede sonar a bagatela, pero cambia si se pone en contexto: además de en los núcleos rurales, estas tareas de desbroce se efectúan en 2.500 kilómetros de viales municipales asfaltados y en más de 4.000 kilómetros de cunetas que hay que limpiar.

En este sentido, Louzao apuntó que se realizaron desbroces ya en las parroquias de Cereixo, San Xurxo, Barbude, San Miguel de Castro, Cora, Orazo, Baloira, Riobó, Aguións, San Miguel de Barcala, Paradela, San Xiao, Santa Mariña, Rubín, Lagartóns, Santeles, San Pedro de Ancorados, Agar, A Somoza, Oca, Curantes, Remesar, San Paio de A Estrada, Sabucedo, Liripio, Toedo, Souto-Montillón, Parada, Loimil, Lamas, Pardemarín, Matalobos, Callobre, Ribela, Castrovite, Guimarei, Ribeira, Berres, Vinseiro, Ouzande, Santo André, Santa Cristina, Arnois, Moreira, Santo Tomé de Ancorados, Couso, Tabeirós, Nigoi, Olives y Frades.

Además, el alcalde indicó que hay un grupo de parroquias que ya van por la segunda vuelta, caso de Aguións, Baloira, San Miguel de Castro y Rubín. Reconoció también el dirigente que existen dos parroquias en las que, por diferentes motivos, todavía están pendientes los desbroces: Codeseda y Arca.

Louzao Dono incidió en que este es el primer año en que el Concello apuesta por dar dos vueltas de desbroces y aplaudió que estas labores presenten “un nivel de ejecución grande en un período razonable”. “Avanzamos con respecto al calendario inicial”, dijo el alcalde.

Concentrar la tarea

Con todo, puso el acento en que se pudo comprobar que “todo lo que se haga antes de junio no tiene demasiada utilidad. En 15 días vuelve a estar inoperativo”. Tomando nota de ello, la intención del Concello es programar, de cara a la próxima campaña, desbroces concentrados en los meses de julio, agosto y septiembre. “Los que se hicieron en abril, mayo o principios de junio están como si no se hubiesen hecho. Los desbroces que aguantan son los que se hacen a partir de julio”, consideró.

Para poder atender de esta manera la limpieza de núcleos y carreteras asfaltadas, el Concello tuvo que reforzar medios. Combinó los propios con los de una empresa externa, de tal manera que en estos momentos son cinco los tractores que se encuentran recorriendo el rural para efectuar todos los desbroces necesarios.

Hasta ahora, en lugar de empezar por un lado y acabar por otro, se ha ido priorizando el trabajo en función del calendario festivo; es decir, los desbroces iban rotando según las fiestas. Con esta segunda vuelta, aunque no se abandona la calendarización de los trabajos en función de cuándo se celebran las fiestas de cada parroquia, la idea es evitar que se produzca un crecimiento descontrolado de la maleza, porque esto dificulta considerablemente los trabajos de desbroce. Desde el Concello se considera que dejar menos tiempo de crecimiento entre cada pasada de roza puede resultar fundamental desde tres puntos de vista: impacto visual, seguridad en los viales y facilidad en los trabajos de desbroce. Es por ello que se resolvió este año comenzar a aplicar estos trabajos con dos pasadas en temporada alta.

No está de más repasar las cifras: 2.500 kilómetros de viales y más de 4.000 kilómetros de cunetas. Todo crece, en todos lados, al mismo tiempo y no llegan ni una ni dos pasadas con la maquinaria de roza que mueve el tractor. Fue por ello que, con la intención de ofrecer una segunda pasada a las diferentes parroquias, el Concello puso este año cinco tractores a trabajar, tres propios y dos de una empresa. El servicio tenía hasta ahora solo dos trabajadores asignados y se contrató a un conductor más para aprovechar los recursos materiales y ponerlos a disposición de que el rural de A Estrada pueda hacer suyo el eslogan publicitario y decir “a mí me daban dos”.

“No piden ni un día de vacaciones en verano”

En el momento de ofrecer una radiografía de la campaña de desbroces en el amplio término municipal de A Estrada, el alcalde, Gonzalo Louzao, no quiso olvidarse de agradecer públicamente la implicación de los trabajadores vinculados a este servicio. Al munícipe no le cabe duda de que este es un servicio “altamente valorado” por los vecinos, pero también es plenamente conocedor de que el nivel de concienciación e implicación de los trabajadores es lo que permite sacarlo adelante. “Comienzan algunos días a las 06.30 horas, paran para comer y terminan a las 21.00”, apuntó el mandatario, que recordó que, por voluntad propia, estos empleados municipales trabajaron incluso los días 26 y 27 de junio, pese a ser festivos locales. “No piden ni un solo día de vacaciones en verano para disfrutar, como hacemos todos, con nuestras familias en este tiempo”, remarcó.