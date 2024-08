Carboeiro y Santa Comba vuelven a celebrar sus fiestas después de una década

Las parroquias de Carboeiro, en Silleda, y Santa Comba, en Agolada recuperan sus fiestas patronales después de una década sin realizarse. En Carboeiro, la encargada de organizar la festividad es Conchita Fernández, quien afirma que la idea de volver a celebrar este tipo de festejos surgió “para avivar un poquito al pueblo y darle un poco de movimiento y de alegría”. Para ello, esta mujer junto con tres personas más ha formado una asociación. Esta no es la primera fiesta que organizan, ya que el pasado mes de noviembre hicieron un magosto, en el que reunieron a 150 personas, más de lo que esperaban. Precisamente el éxito de esta primera cita fue lo que los animó a seguir trabajando en las fiestas de verano.

Esta tendrá lugar este jueves día 15, para la que la asociación ya tiene contratado “un poco de música y fuegos artificiales”. Son conscientes que probablemente no consigan juntar a tanta gente como en el magosto, porque hay que tener en cuenta que “agosto es un día en el que hay muchas fiestas en muchos sitios”, confiesa Conchita. Asimismo, desde la organización revelan que es una festividad que está más bien enfocada a los vecinos de la zona. Esos que no han dudado en colaborar con lo que hiciera falta. “Hemos contado con la colaboración de todos los vecinos. Cada casa ha participado con su aportación, y hay quienes incluso han dado más de lo que les hemos pedido. En ese sentido estamos muy agradecidos con todos los vecinos y nos ha motivado a seguir para adelante”, dice la presidenta de la asociación.

Aunque hayan tenido el apoyo vecinal, lo cierto es que la organización ha sido un poco caótica, ya que “para el 15 de agosto fue horrible encontrar a alguien disponible, así que hemos tirado de contactos, de familia y de internet”, asegura Conchita. Unos contactos que tanto el resto de la comisión como ella misma tenían de sobra puesto que “como yo tuve también negocios de hostelería, ya tenía varios contactos en organización de eventos y demás”.

En Carboeiro la fiesta del jueves comenzará a las 13.30 horas con la misa solemne, que se hará también al día siguiente, habrá una sesión vermú amenizada por el Dúo Trazos que también actuará en la verbena junto con el dúo Cristina y Nicole. Además habrá colchoneta gratis para los niños.

Agolada también festeja

El día 24 volverán las fiestas a Santa Comba en honor a Santa Minia, unas celebraciones que también llevaban una década sin realizarse. El caso de la parroquia agoladesa es similar al de Carboeiro, para sacar este festejo adelante tuvo que crearse una comisión. En este caso la conforma Isabel junto a otra persona. La idea les surgió en otra fiesta. “Fue una cosa que hablamos y surgió. Como ya hacía tiempo que no se hacía pues se nos ocurrió retomarla por juntar a la gente de la parroquia”, cuenta la coordinadora de la cita.

Ella nunca se había encargado de organizar algo así, por lo que no tenía ningún tipo de experiencia y ahora solo espera que a lo largo de las dos jornadas festivas todo salga bien. Al igual que ocurría en la parroquia silledense, en Santa Comba fue fundamental la colaboración vecinal. “Fuimos pidiendo por las casas una pequeña cuota, y la verdad es que los vecinos colaboraron mucho y además nos dijeron que, si necesitábamos cualquier cosa, ahí estaban”, revela Isabel. Ella también asegura que lo que ha recibido hasta la fecha son muchas ganas por parte de los vecinos de retomar estas festividades. “Pensamos que si no empieza uno, no empieza nadie, entonces, aquí estamos, intentándolo”, confiesa la organizadora, que no sabe si continuará al frente de las fiestas en próximas ediciones.

Las de este año están garantizadas y arrancarán el próximo 24 a las 12.15 horas con una misa solemne. De ahí se dará paso a la sesión vermú que estará a cargo del dúo Xuntanza. De 18.00 a 20.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratis, y ya a partir de las 23.00 horas comenzará la verbena nocturna con las pandereteiras Ponte da Prata, el dúo Xuntanza y Dj Machito. El domingo habrá una nueva misa solemne a las 12.15 horas, una sesión vermú a cargo de la charanga Os Pendellos, que también tocará en la verbena nocturna.

