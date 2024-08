La Praza de Galicia seguirá siendo A Farola. Si el nombre popular de este céntrico enclave urbano gana el pulso al nombre oficial, el Concello de A Estrada recapacita y obligará, en la reforma que se avecina para este espacio urbano, a que se conserve la farola actual, que este año cumple cuatro décadas presidiendo el cruce de caminos que, a la postre, ha sido el germen del desarrollo urbanístico de la capital estradense. Después de que hace unos meses se avanzase la intención de que la farola no fuese un ‘must have’ en esta reforma para dar entera libertad creativa a quienes diseñasen esta reforma, el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, no ocultó ayer que fue él mismo el que pidió que se introdujese en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de conservar este singular emblema local.

Asume Louzao Dono que esta farola ornamental no tiene asociado un valor patrimonial, pero sí identitario e iconográfico. “Estamos a tiempo y se va mantener, también en base al deseo de la ciudadanía”, dijo el jefe del ejecutivo local. Precisó, no obstante, que la firma adjudicataria del proyecto puede plantear ubicaciones alternativas a la actual, contemplando variar el enclave de la farola para que el uso de este espacio adquiera un carácter más versátil, dado que actualmente este elemento ocupa el centro de la plaza y corona, además, la intersección en rotonda que será suprimida.

Lo que sí está claramente definido es que la farola que habrá de mantenerse es la que existe hoy en día y que cumple cuatro décadas continuadas en este mismo emplazamiento. En este sentido, el alcalde recordó que la farola de forja que actualmente preside esta céntrica plaza de A Estrada no es la que originalmente se colocó en ella. Esta última se encuentra hoy en día en la Praza do Mercado y estuvo colocada en la actual Praza de Galicia en dos etapas diferentes. Gonzalo Louzao indicó que devolverla a su lugar inicial no tendría sentido ya porque está perfectamente integrada en la Praza do Mercado y señaló que el tiempo que acumuló en la Praza da Farola viene siendo el mismo –sino menos– que la farola actual.

Peatonalización y humanización

Con esta obra, la Praza de Galicia pasará a ser peatonal, debiendo los proyectos que se presenten al proceso de licitación resolver el entronque con las calles adyacentes: Rúa 56, San Paio, Marqués de la Vega de Armijo, Don Nicolás, Calvo Sotelo, Serafín Pazo, Pérez Viondi y Peregrina. De este modo, se incrementará el espacio peatonal en el ámbito de la actuación al menos en un 50% respecto al actual, de manera que los peatones ganen íntegramente una superficie de 300 metros cuadrados.

Los condicionantes del diseño contemplan asimismo que el proyecto dé solución al tráfico rodado, de manera que en los puntos en los que es compatibilice el paso de vehículos con el tránsito peatonal se introduzcan estrategias de calmado de tráfico. Asimismo, se exige que la propuesta de reforma recoja zonas de parada de taxi, carga y descarga, puntos de recogida de residuos y dos plazas de aparcamiento adaptado.

“En relación a los elementos ornamentales de la plaza, parece justo que, reconociéndose la misma popularmente con el nombre de Praza da Farola, se mantenga dicho elemento, quedando a criterio de cada propuesta el lugar de ubicación de la misma”, recogerá el pliego. Amplía que, además de este elemento se podrán integrar en el diseño arbolado, fuentes, iluminación o mobiliario urbano, “respetando siempre un diseño que permita la realización en la plaza de eventos diversos. como verbenas, conciertos u otro tipo de espectáculos”, matizan. Además, aunque en ningún momento se exige el uso de materiales nobles como la piedra, sí se precisa que el diseño tendrá que respetar la tipología de las anteriores acciones de peatonalización para conseguir una imagen integradora y de conjunto. Es decir, que además de ser la guinda para la peatonalización de las calles Ulla y Calvo Sotelo, la reforma de la Praza de Galicia tendrá que estar en consonancia estética con ellas.

Mediados de septiembre

Así las cosas, la previsión del ejecutivo local es que, una vez obtenido el visto bueno de Secretaría, la junta de gobierno apruebe los pliegos y pueda lanzarse la licitación, abriendo un plazo de 20 días desde la publicación en la plataforma de contratación para que las empresas presenten anteproyecto. Cuenta el alcalde con que a mediados de septiembre puedan llegar al Concello estas propuestas. La empresa escogida –remarcó que la parte económica valdrá 45 puntos en la baremación y 55 los demás criterios– tendrá dos meses para presentar proyecto básico y de ejecución. El presupuesto será de 30.000 euros, financiados con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.