“Creo que lo difícil en el mundo de la música es poder meter la cabeza dentro”

En 2020, la joven Leticia Rey Mazas (Vila de Cruces, 1995) ganó el concurso de bandas gallegas emergentes “Sonidos Mans Salas” y como parte de premio pudo lanzar su primer EP, llamado Leticia Rey. Cuatro años después esta cantautora continúa componiendo, y espera sacar a finales de año su tercer álbum. Se trata de un EP completamente en gallego, que además estará teatralizado. La artista también ha podido compartir su música con numeroso público, ya que ha tocado en grandes festivales, como el Sinsal, que si bien al principio supusieron un reto, terminó siendo una gran oportunidad que ha disfrutado sobremanera. Además de escucharla cantar en su idioma natal, entre sus composiciones nos encontramos con letras en castellano e inglés.

–Comenzó estudiando teoría musical, piano guitarra y armonía muy joven. ¿Qué le llamó la atención del mundo de la música?

–A mí lo que realmente me interesaba de verdad era cantar, lo que pasa es que en Cruces en ese momento no había oferta para formarse en ello. Teníamos escuela de música donde había piano, instrumentos de viento y solfeo. Yo me metí en lo que más me gustó que fue solfeo y piano. También es verdad que, con lo que me asustaba, tampoco me habría metido en voz, porque me daba muchísimo miedo. Siento que fui dando vueltas hasta que me enfrenté con lo que realmente quería hacer y lo que sabía que me gustaba, que era cantar. Y lo que me llamó la atención de esto fue que desde muy pequeña me gustó mucho cantar.

–¿Cómo superó ese miedo a cantar?

–Me daba miedo porque para mí era una exposición muy grande, y tenía pánico escénico y mucha vergüenza a fallar en público. Cuando di el paso fue por una encerrona que me hicieron en un festival de mi pueblo, en el que hacían varias actuaciones de vocalistas, y yo fue una de ellas. Y a partir de ahí me sentí mucho más segura con el tema, a la gente le gustó mucho y ahí dije que no tenía que huir más de lo que a mí me apasionaba, y me puse más en serio.

–En 2020 le cambia la vida al ganar el Concurso Sonidos Mans Salas.

–Creo que lo difícil en el mundo de la música es poder meter la cabeza en el círculo y estar dentro del panorama local o tener cierta consideración. Es complicado poder entrar en el movimiento musical del lugar y este reconocimiento me puso un poco más en el punto de mira en ese momento, y que hizo que se me considerara un poco más, y que sacara mi primer EP.

–Un trabajo que saca en el 2021. ¿Cómo fue ese lanzamiento?

–Fue una sensación de logro conmigo misma, ya que era lo que quería desde muy niña. Fue como ver manifestado en el plano físico algo que deseaba profundamente.

–Y además empieza a tocar en grandes festivales.

–Para mí fue un cague absoluto, pero también una alegría. El primer festival en el que estuve fue el Sinsal, que fue precioso y una experiencia estupenda, pero también una presión. Para mí es inseparable que sea una experiencia que vivo con mucha ilusión con la presión que me pongo a mí misma. Soy la mayor crítica conmigo misma.

–Escribe sus propias canciones, ¿de dónde le viene la inspiración para crear las letras y cómo es el proceso de creación?

–A mí me cuesta bastante y voy un poco a borbotones. He tenido épocas en las que componía muchísimo de lo que luego no utilizaba, pero me ahora soy de las que encuentra pocas ideas, pero las desarrolla todas. La inspiración va un poco a su bola, ella por su lado y yo por el mío. Por ejemplo, el primer álbum de larga duración, que fue Lux, fue un viaje por las luces del día, con mucho simbolismo del tarot, mucho imaginario y un viaje a las profundidades de mí misma que fui haciendo. Ahora hemos terminado el próximo EP, que va a ir un poco en torno al mundo de la sombra.

–Escuchando sus temas llama la atención que tiene canciones en español, en gallego y en inglés. ¿Cómo decide que pieza va en cada idioma?

–Yo creo que la melodía que nace en un primer momento va pidiendo el idioma en el que debe ser la canción. Musicalmente el tema habla, y hay que ver en cual de los tres idiomas lo hace. Tengo mucha conexión con el inglés porque estudié filología inglesa y trabajé de profesora durante un tiempo, y es una lengua que me gusta muchísimo. Luego tengo influencias de boleros, y eso tira más hacia el español, portugués y gallego.

–Comenta que ha estudiado filología inglesa. ¿Era su plan B en caso de no dedicarse a la música?

–Yo me metí ahí porque me apasionaba el inglés. De hecho, quise dejar la carrera varias veces, pero mi madre me obligaba a terminarla y nunca dejaré de agradecérselo porque en los últimos años me enamoré profundamente de la carrera, hasta el punto de que en futuro quiero continuar. Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Me interesaba hacerlo y mis padres querían también que estudiara algo.

–También hacía referencia a su próximo proyecto, que girará en torno al mundo de la sombra, pero ¿tiene previsto hacer alguna otra cosa además de sacar este EP?

–Pues mi próximo proyecto es este EP que se llamará Danza Luz, que en el título ya revela un poco de que va. Estoy muy volcada en él. Ya hemos terminado de grabarlo. Habrá también una nueva formación musical. No será la misma banda, aunque una parte sí, porque el proyecto tiene un sabor diferente. Será un EP totalmente en gallego y la idea es teatralizarlo lo máximo posible, y con eso ya hay mucho trabajo. Queremos sacarlo lo antes posible, si se pudiera este año sería divino pero cada día se me ocurren cosas nuevas. La predicción sería sacarlo este 2024, pero no sé si será posible.

