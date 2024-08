Las mascotas también sufren el verano

La llegada del verano es algo que todos esperamos fervientemente para poder viajar, irnos de vacaciones y romper con la rutina, pero es un periodo que además de afectarnos a nosotros, repercute en nuestras mascotas. La subida de las temperaturas, si no se sabe como llevarla, puede suponer un problema para nuestros perros o gatos. Es por ello que la veterinaria Alba Crespo nos da varios consejos para saber cómo hacer más llevaderos los meses más calurosos del año.

Teniendo en cuenta el aumento de las temperaturas, lo primero que se recomienda es que los animales tengan siempre acceso a agua fresca y limpia, y que haya varios recipientes esparcidos por diferentes estancias de la casa. Otro consejo es que si nuestras mascotas van a estar fuera de casa “es importante que haya sombras en las que se puedan resguardar”, dice Alba. Por el contrario, si van a estar en casa, lo mejor es que pasen el tiempo en zonas frescas, en las que o bien haya aire acondicionado o ventiladores para regular el calor. Otra opción es cerrar las persianas, algo que haríamos con nosotros mismos. Si aún así vemos que nuestro perro está pasándolo mal, otra alternativa sería “bañarlos con agua tibia, aunque no se debe de abusar de champús”, revela la veterinaria. Esto los refresca inmediatamente, aunque es importante el matiz de que sea tibia porque si lo hacemos con agua fría podemos provocar un choque térmico.

Para que puedan descansar bien, otra idea puede ser ponerles toallas húmedas por casa para que se puedan tumbar sobre ellas, aunque ahora “hay unas colchonetas en el mercado que tienen como geles refrigerantes y se acuestan en ella y como la colchoneta está fresquita pues se sienten mucho más a gusto que en una manta convencional”. Es otra alternativa.

Al igual que puede ocurrir con cualquiera de nosotros, nuestras mascotas pueden sufrir golpes de calor, lo que puede llegar a comprometer sus vidas. Para poder identificarlo, Alba cuenta que “normalmente lo que ve el propietario es que jadean mucho, que de repente se quedan como parados y que hipersalivan”. En el caso de que esto suceda el tutor del animal debe moverlo a un lugar fresco, darle agua e incluso humedecer las almohadillas -plantas de las patas- con alcohol. Una vez hecho esto se debe llamar al veterinario, porque tal y como cuenta la experta “puede ser una urgencia que necesite atención médica”.

Paseos, pelo y alimentación

Además de estas medidas generales relacionadas con las temperaturas, hay otros aspectos en los que se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra mascota durante el verano. Por ejemplo, con respecto a los paseos. “Es importante evitar las horas de calor. Es mejor pasearlos a primera hora de la mañana o a la noche, para que esté más fresquito y que haya sombra en la ruta, además de tener agua con nosotros”, aconseja Alba. Esta veterinaria también asegura que es preferible evitar el asfalto en la medida de lo posible, así como intentar no pasar por prados con espigas porque estas muchas veces se les meten en los oídos o entre los dedos y deben retirárselas con pinza.

Sobre las desparasitaciones, hay que tener en cuenta que en esta época hay un montón de pulgas y garrapatas, pero hay que saber que en cada sitio el parásito es diferente, por lo que ante cualquier duda se debe consultar con el veterinario.

Con las vacaciones además ocurre que se suelen perder las rutinas, y también lo hacen con referencia a la alimentación. “Muchas veces pasa que nosotros nos vamos a tomar una tapa y le damos un poquito. Todo ese tema de cambio de rutinas que nosotros tenemos en verano, cuanto menos lo sufran ellos, mejor, porque pensamos que le estamos dando algo que es inocuo y le puede producir una gastroenteritis”, confiesa Alba. Es por ello que lo mejor que le podemos ofrecer a nuestras mascotas es comida húmeda y snacks o golosinas congeladas que o bien se pueden comprar o hacer en casa.

Otro cuidado fundamental en este periodo estival es el cepillado. “Es importante cepillarlos mucho para eliminar el pelo muerto, porque al final eso va a hacer que ventile”, cuenta la veterinaria. Pero es muy normal que en esta época la gente busque cortarle el pelo a sus mascotas, pensando que así pasarán menos calor. Nada más lejos de la realidad. Astriz García, de la peluquería Domo Pets de Lalín afirma que “el calor viene por un pelo enredado, apelmazado o nudos que no se terminan de liberar. Lo que más se pide ahora mismo es llevar el pelo del perro cortito porque así pasa menos calor y la verdad es que no es así”.

Es por ello que su filosofía a la hora de trabajar es respetar al máximo tanto la piel como el pelo del animal. “Es verdad que hay perros que se están rapando, o bien porque el dueño se empeña o porque con los nudos, sufriría mucho más la piel deshaciéndolo que rapando el pelo”, confiesa. Aun así esta peluquera canina asevera que cada vez hay más concienciación sobre la necesidad de que nuestro perro tenga el pelo en buenas condiciones, aunque revela que a la vuelta de vacaciones son muy pocos los que se pasan por allí para comprobar que el manto esté bien. “Si van a estar varios días en la playa, de un baño libramos todos, pero cuando son varios días y las pieles están muy expuestas, sí que es recomendable acudir a peluquería. Aunque no sea a cortar el, hay que darle un plus de hidratación o ver cómo viene esa piel después de la sal y de la arena, que al final si a nosotros nos molesta, a ellos más y muchas veces no los aclaramos todo lo bien que deberíamos”, concluye Astriz.

