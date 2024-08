Durán responde al PSOE: “No se nos fue el número 12; se fue el alcalde y el número 2”

“No se nos fue el número 12; se nos fue el alcalde y también el número 2”. Así quiso comenzar el edil Óscar Durán su respuesta al portavoz del PSOE, Luis López Bueno, en relación a las críticas realizadas por el principal grupo de la oposición municipal sobre la suciedad de las calles y contenedores de la capital estradense. El concejal, ahora responsable de los servicios de mantenimiento en el casco urbano, no negó la necesidad de realizar esta limpieza, pero también quiso poner el acento en que esta intervención en profundidad ya estaba programada, si bien matizó que este año llega con cierta demora porque los nuevos dirigentes –aunque formasen parte del gobierno local– han tenido que ponerse al día en la materia de cada departamento municipal tras la marcha del anterior alcalde y ahora conselleiro de Cultura, José López, y la del teniente de alcalde Juan Constenla. “Tuvimos que sentarnos y volver a organizar todo”, remarcó Durán, que consideró que el proceso de transición escenificado por los actuales dirigentes estradense fue “más que digno”.

Fue en este contexto en el que el concejal anunció que la limpieza en profundidad de las islas de contenedores del casco urbano comenzará la próxima semana. Indicó que lo efectuará la empresa Geseco y recalcó que, entre la ligera demora del concello y el hecho de que sean muchas las localidades que efectúan estros trabajos en verano, la intervención en la capital estradense no pudo programarse con anterioridad.

“Siempre se hizo antes del verano”, asumió Óscar Durán. En todo caso, aun reconociendo que calles y contenedores necesitan ya esta limpieza, hizo hincapié en que la situación dista de la “imagen apocalíptica” denunciada por el PSOE. Reconoció el concejal del PP que existen puntos más conflictivos en los que se generan malos olores, si bien no dejó de señalar también que, en muchos casos, están relacionados con depósitos efectuados de manera indebida. Citó como ejemplo los colectores de la Rúa San Antón.

El concejal volvió a incidir en el poco margen de maniobra que se la ha concedido desde la oposición municipal al nuevo gobierno. Insistió en que, en su caso particular, lleva muy poco tiempo con las nuevas responsabilidades adquiridas y reconoció que exigen ponerse al día de competencias que antes, aun siendo miembro del ejecutivo local, no tenía. “No se puede pretender que lo hagas todo como si nada hubiese pasado. No nos pilla nuevos pero sí con competencias que no teníamos”, apuntó, para luego señalar: “ojalá muchos concellos supiesen reaccionar como se hizo en A Estrada; en tres meses le dimos la vuelta a la tortilla. Que se nos fue el alcalde y el teniente de alcalde, no el número 12 de la lista”, insistió.

El edil pidió a la ciudadanía “un poco de paciencia” y garantizó que se hará en los próximos días la limpieza que se efectúa “una o dos veces al año” –con hidrolavadora y jabón– en calles y colectores de basura. No indicó Óscar Durán cuándo se efectuará la limpieza en las vías públicas, pero sí avanzó que a los contenedores le empezará a tocar “el lunes o el martes” de la próxima semana.

Un estudio para implantar el quinto contenedor

En otro orden de cosas, el edil Óscar Durán avanzó ayer que el Concello de A Estrada tiene previsto realizar un estudio para ver cómo ha de efectuarse la implantación del quinto contenedor –obligatorio desde 2025–, el destinado a la fracción resto. Indicó que una de las opciones que se valorarán es la posibilidad de reducir, al sumar el colector marrón para los residuos orgánicos, el número de colectores verdes. Incidió Durán en la necesidad de rebajar las toneladas de residuos que viajan cada día, a bordo de un camión compactador, entre A Estrada y la planta de residuos de Sogama, sobre todo después de que esta haya incrementado el canon que le cobra a los concellos por cada tonelada de basura gestionada. “Si conseguimos reciclar más vamos a pagar menos”, manifestó el concejal. En este sentido, anticipó la intención del gobierno de emprender en un futuro próximo campañas de concienciación ciudadana en materia de reciclaje para intentar, por esta vía, abaratar el abono anual a Sogama. Cada verano el número de toneladas de basura generada por los estradenses se ve incrementada. En estos momentos se conducen a la planta que Sogama tiene en Cerceda 20.000 kilos de basura por jornada, lo que viene suponiendo un kilo de residuos por ciudadano. “Tenemos que reciclar porque nos va a todos al bolsillo, como ciudadanos y como ayuntamiento, insistió Óscar Durán. El Concello de A Estrada trabaja también para renovar el servicio de recogida de basura y de recogida selectiva, buscando que sea una misma empresa la que asuma la gestión.