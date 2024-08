La bandera azul que ondea con más fuerza en A Estrada

Dicen que los rayos de sol aportan una energía diferente al cuerpo y que ir a la playa mejora el ánimo y relaja los músculos. Por eso, cuando llega el buen tiempo y las altas temperaturas buscamos destinos frescos para pasar las horas de calor. En A Estrada, una de las principales zonas de baño, junto con el Areal de Berres y la playa fluvial de Liñarse, es A Praíña, en la parroquia de Couso. Tiene el río Ulla a sus pies y el puente medieval de Pontevea como patrimonial telón de fondo. La asociación Entre as Pontes decidió rehabilitar con gran éxito este paraje hace casi ocho años. El colectivo revitalizó la zona y la tradición de sumergirse en el río desde esta ribera estradense. Sin embargo, el tirón alcanzado por esta playa hace que en ella se enclave la ‘bandera azul’ que con más fuerza ondea a día de hoy en A Estrada.

Después de una etapa sin ninguna actividad por la falta de cuidado y gracias a las mejoras realizadas por la asociación –sin ninguna ayuda pública–, desde hace cuatro años, A Praíña es considerada como una de las mejores opciones para darse un chapuzón. Y es que durante los meses de verano el espacio congrega semanalmente a miles de personas.

Un ejemplo de ello son las cifras obtenidas durante el pasado mes de julio en el que, pese a la diferencia de temperaturas en las dos quincenas, los datos reflejan una asistencia igual de buena que el año anterior. Si en la primera parte del mes, que vino acompañada de lluvias, no fueron muchos los que se acercaron a disfrutar de esta playa fluvial, durante la segunda los números se multiplicaron.

El presidente de la asociación Entre as Pontes, Pedro Castañeda, asegura que “aunque la primera quincena no fue buena, con la llegada del buen tiempo se volvió a recuperar la actividad y se empezó a llenar otra vez de gente. Y esto no solo durante los fines de semana; con el calor la gente vino por las tardes. Hay gente a diario”.

Sin embargo, y pese a la gran afluencia de gente durante los meses estivales, es agosto el más concurrido. Algo que ya se pudo advertir durante sus primeros días. “Esta primera semana hubo mucha gente. Algunos días rondamos los mil visitantes y el fin de semana las cifras se dispararon”, asegura Castañeda. “Para el resto del mes, si el tiempo acompaña, esperamos unas cifras similares, o incluso mejores, a las del año pasado”, declara.

Autocaravanas

Este área fluvial cuenta –además de la zona de baño, un cuidado arenal, un chiringuito y un aparcamiento– con unas vistas privilegiadas al puente medieval de Pontevea y una zona de autocaravanas. “Se trata de una zona muy grande, cuenta con mucho espacio, y por eso no hay que reservar. Estuvo llena todo el verano y para este mes también esperamos la llegada de mucha gente”, cuenta Castañeda.

A todo lo que ofrece la playa fluvial se añaden algunas actividades como la iniciativa encabezada por la estradense Sofía Mosteiro que, celebra por quinto año la Absolute Aventura, una iniciativa que gira en torno al ocio y las actividades deportivas y que, como novedad, este año cuenta con monitores de habla inglesa para que los más jóvenes practiquen el idioma.

La asociación Entre as Pontes nació con el objetivo de cambiar la cara de un área fluvial que durante años solo mostraba destellos de lo que fue en el pasado, uno de los puntos de encuentro principales a los pies del río Ulla. Su trabajo ha permitido recuperar esta zona y también ir arrancando compromisos por parte de las administraciones para poner en valor el lugar.

