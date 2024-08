Graba se queda sin Festa de Verán

La parroquia silledense de Graba se prepara para celebrar una nueva edición de sus Festas de Verán, pero en esta ocasión hay una particularidad, y es que, por el momento, será el último año en el que se realicen. Martiño Novo, miembro de la comisión organizadora, cuenta que esta decisión la han tomado después de 10 años trayendo a las mejores orquestas como París de Noia, Olympus o el Combo Dominicano. “Este año, como ya estamos bastante cansados de tener que trabajar en nuestros oficios y quitar de nuestro tiempo para organizar la fiesta, decidimos que es el último año que la hacíamos”, cuenta el coordinador. Es por que ante tal decisión quiere hacer un llamamiento a toda la gente que hay detrás de esta celebración para que tomen su relevo. “Nuestra idea fue nombrar una comisión para el año que viene. Nosotros ahora somos dos, aunque contamos con la ayuda de mucha gente, pero los que ponemos la cara somos dos, y no se nos ocurrió una mejor idea que nombrar a 22 personas a mayores, a ver si alguna se atreve a coger el relevo”.

A pesar de que Martiño y su compañero han buscando la forma de garantizar que en próximos años la comisión siga adelante, hasta el momento se ha topado con que nadie se ha animado a tomar su lugar. Y es que organizar una fiesta así no es tarea sencilla. “A pesar de que da mucho trabajo la organización, también es muy satisfactorio ver disfrutar a la gente”, releva el organizador.

Este también señala que otro de los aspectos positivos de hacer una festividad como la que ellos llevan a cabo es que es una oportunidad para que los vecinos que, a lo mejor, no se ven durante todo el año se reencuentren, además de poder entablar nuevos lazos de amistad y de conocer gente. “Durante todos los eventos que organizamos nosotros, sabemos que salieron un montón de parejas que se conocieron en eses mismos días de fiesta e incluso nació algún bebé”, asegura entre risas Martiño. Para él este tipo de cosas son las que hacen que merezca la pene que estos eventos sigan existiendo.

Retomando la problemática que ocupa a la actual comisión, Martiño pide encarecidamente que la gente se anime a tomar el relevo, y aunque, como bien decía anteriormente, la responsabilidad y el trabajo es duro, si alguien se atreve a ocupar el puesto debe saber que “cuentan con todo nuestro apoyo, evidentemente, y cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos aquí para cualquier consejo, contacto, o lo que sea. Pero nosotros ya necesitamos desconectar un poquito”, cuenta el coordinador.

Aunque todavía no hay quien organice estas Festas de Verán de cara al próximo año, no hay que preocuparse porque la cita del este 15 y 16 de agosto está asegurada. “Estamos pendientes de una actuación sorpresa para intentar cerrar esta etapa de la mejor manera”, confiesa Martiño, quien también asegura que quieren dejar el pabellón bien alto para los siguientes. “Queremos que quien venga ahora tenga difícil superarnos, que tenga que trabajar para ponerse a nuestra altura y que sepa que hacer una fiesta cada vez es más difícil, por temas administrativos, entre otras cosas”. Y es que tal y como asevera este organizador, junto a los temas relacionados con la administración, otra de las tareas más complicadas es el petitorio. “Andar de puerta en puerta pidiendo la colaboración vecinal tampoco es nada agradable”, confiesa.

Y es que el tema va más allá de lo económico porque “como la gente ya se acostumbró a que la hiciéramos nosotros de año en año, pues ya ni se molestan en decirnos si necesitamos algo”. Aunque aclara que sí que hay vecinos que les preguntan si necesitan dinero, aunque, según Martiño, son una minoría. A pesar de que para él ha sido un laborioso trabajo sacar adelante estas fiestas durante tantos años no se quiere despedir de la comisión sin agradecer a toda la gente que se ha portado bien con el grupo de organización y se atreve a afirmar que es posible que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto. “No descartamos volver, pero ahora necesitamos dos o tres años de relevo para disfrutar de estos días de fiesta como espectadores y no como comisión”, concluye.

