El BNG alerta de la falta de Policía Local durante la noche cinco veces por semana

En el pleno del pasado 29 de julio el BNG de Lalín preguntó por cuántos agentes tenía la plantilla de la Policía Local. Ni el alcalde, José Crespo, ni el concejal encargado de área, Pablo Areán, supieron darle una cifra concreta en el momento. El Bloque solicitó por escrito ver el cuadrante de este servicio, y ayer pudo conocer el número: diez agentes.

“La cifra es ridícula e insuficiente”, asevera el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, que recuerda que de esos 10 agentes, uno de ellos trabaja estos días en la elaboración del libro de fiestas de As Dores, contactando con las empresas que deseen poner publicidad. Así que, quedando con 9, es imposible que todos los agentes puedan patrullar por parejas, “de modo que por la noche no hay Policía Local ni de lunes a jueves ni los domingos, solo los viernes y sábado”, es decir, los ciudadanos no cuentan con los agentes durante cinco noches por semana.

Para el BNG, la decisión del Concello de destinar un agente al contacto para la elaboración del libro de festejos “también provocó que en julio no hubiese policía durante ocho tardes, y ocurrirá lo mismo en 10 tardes de este mes de agosto”. Por este motivo, a varios vecinos, añade el Bloque, que intentaron contactar con la Policía “les salta una grabación que les indica que avisen al 112 o a la Guardia Civil, que además también está en mínimos en la comarca”.

Trabajo por parejas

Vilariño entiende que el trabajo de este cuerpo de seguridad debe realizarse siempre en parejas, igual que también es conveniente que los bomberos trabajen siempre de dos en dos, pero la decisión del gobierno de Crespo de restar un agente para los festejos “es denigrar a la Policía Local”, afirma. En el pleno de la semana pasada el concejal de Festas, José Cuñarro, explicó que se optó por que fuese un policía el que contactase con comercios y empresas para darles a éstos mayor seguridad y evitar que cualquier ciudadano se hiciese pasar por “delegado” del Concello para intentar efectuar cualquier cobro en su nombre. Sobre esta cuestión, Vilariño replica que no es función de un policía, y seguro que habrá personal más adecuado para acometer esa función. Cualquier funcionario puede realizar esa tarea”. Recuerda que cuando en Lalín gobernó el ejecutivo de coalición “con motivo del Cocido liberábamos a un agente de policía para la organización, pero nunca iba de uniforme y no quedaba el servicio sin desatender”.

En este sentido, hay que recalcar que en el mandato de 2015 a 2019 Lalín contaba con una plantilla de 15 agentes de Policía Local, y el PP, entonces en la oposición, “se quejaba de que alguna noche esporádica quedaba sin cubrir”. Ahora el plantel cuenta, como decíamos, con 10 agentes, por las bajas que se produjeron por jubilaciones o por traslados. El Concello puede cubrir esas cinco plazas, pero el ejecutivo local popular, que recuperó el poder en el 2019, no ha iniciado el proceso, y el problema está en que entre que se convoca y se cubren los puestos, puede transcurrir al menos un año, según calcula el BNG.

Vilariño insiste en que no se pueden denigrar a los agentes vinculándolos a las fiestas o destinándolos solo a controlar la zona azul, máxime en una época en que “la situación de inseguridad es muy grande en Lalín, con calles por las que los vecinos no se atreven a transitar en determinadas horas. Hay que poner en valor a la Policía Local, dotándola de medios humanos”, remarca, a la vez que insiste en que esta falta de recursos afecta a los vecinos, “ya que alguna noche no hay ni un solo vehículos circulando”.