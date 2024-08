La Valedora admite a trámite una queja en Lalín por falta de transparencia

Juan Esteban Méndez Leiva, responsable de Administración Local de la Unión Sindical Obrera en Galicia manifiesta que la Valedora del Pueblo admitió a trámite una segunda querella suya, por la falta de respuesta a su solicitud, en dos ocasiones, de una comisión de servicios. En el informe de Secretaría al presupuesto municipal para 2024 se refería una “falta de personal de Secretaría”, el 17 de enero solicitó una comisión de servicios a una plaza de técnico de Administración Xeral. Después de la aprobación definitiva, reiteró esta solicitud el 29 de febrero. Es la segunda queja que la Valedora del Pueblo admite, después de que en marzo, la Valedora admitiera otra, debido a que Crespo le hubiese obligado a desplazarse a Lalín, para ver la documentación del presupuesto para 2024 y de la modificación puntual de la Relación de Postos de Traballo, después de el 2 de enero, por comunicación electrónica, y el 8 de enero, por petición en Rexistro Xeral, solicitase tener acceso a los dos expedientes, sin haber obtenido respuesta. Posteriormente tuvo conocimiento e que se le mandaron esos dos expedientes, no solo a la representante de USO Galicia, Lourdes Pedrazuela, sino también a un particular, que los recibió en su correo y domicilio, mientras que a él no solo se la negó sino que lo obligó a desplazarse al consistorio lalinense.