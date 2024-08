O Santiago Apóstolo en Arnego

Unha das festas da que tiñamos pendente de recoller fotos e apuntamentos para a súa publicación, era a do Santiago de Arnego en terras de Rodeiro, antiga parroquia que recibiu o seu nome do grande río da comarca, que aquí nace nas abas da Serra do Faro e fai de lindeiro entre as provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, sendo coñecida por Arnego de Camba, para diferenciala doutra parroquia do mesmo nome, Santa María de Arnego, en terras das Cruces, onde o río grande entrega as súas augas ao Ulla, formando ambos o encoro de Portodemouros. A coincidencia da celebración do Santiago Apóstolo con outras catorce parroquias dezás nas que tamén e o patrón, fixo que a foramos deixando deica o de agora, malia ter dúas xornadas de festa nas que os pouco máis dun cento de veciños participan tanto en contribuír economicamente, coma en divertirse xunto aos moitos parentes e amigos que chegan dende outros lugares da comarca e mesmo de España e do estranxeiro, a onde algúns nativos de Arnego emigraron hai anos.

Este ano, as misas solemnes foron oficiadas polo sacerdote Sabino Seijas, que vén axudando ao párroco titular, Alvito García Fente, correndo tamén coa organización das procesións arredor da igrexa coas imaxes de Santiago e Santa Ana, que portan os veciños detrás da cruz procesional. Logo dos actos relixiosos comezou a parte profana, na que puxeron a música na primeira xornada o trío Intervalo e o DJ Xavi, e na segunda, o grupo Grease e o Disco Móvil Nort West, sen que faltaran a sesión vermú e os xantares con festeiros nas casas.

Misa de Santiago Apóstolo e Santa Ana na igrexa de Arnego. / Daniel G. Alén

Igrexa románica do século XII

Mentres estoupaban os foguetes no ceo de Arnego, parámonos a ver na compaña do citado sacerdote amigo, a igrexa que foi románica no século XII, cando, xunto as de Carboentes, Senra e Riobó, foi doada polo rei Alfonso VII ao mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón, sendo reedificada e ampliada no século XIX aproveitando a pedra da anterior que se distingue ben na nova polos grandes perpiaños dos muros, as doelas que forman o arco triunfal de medio punto, sen máis concesión artística ca unha ben labrada espadana barroca, con dous ocos para senllas campás.

No interior un único retablo neoclásico feito cando a igrexa, e pintado no ano 1950, sendo cura Joaquín Jorge, do que deixa constancia un letreiro. As imaxes que se veneran neste templo, ademais das do patrón Santiago Matamouros, e Santa Ana coa Virxe de nena, que saen na procesión e son de certa antigüidade, son a da Virxe do Carme, a do Santo Antonio de Padua, poida que da mesma época cas anteriores, e outra imaxe que coidamos da Virxe de Fátima máis recente, con tres nenos pastores aos pes.

Casa grande de Farán con balcón, remates barrocos e reloxo de sol na fachada. / Daniel G. Alén

Na abundante arquitectura popular da parroquia, destaca a casa do Carballal, no lugar de Farán, de boa cantería con grande balcón á fachada que culmina unha cruz e dous pináculos barrocos e loce un reloxo de sol cuadrangular. Abondan as eiras lousadas; os vellos hórreos de ata tres claros; os muíños agora na ruína; as pontes e pontellas do Arnego e os afluentes que o forman, polas que salva o río grande a principal estrada que atravesa a parroquia vindo de Cea e Dozón e segue por Carboentes e Camba cara as terras lucenses, que en tempos foi camiño real, de arrieiros e feirantes.

Conta a tradición oral, que na Perna do Corvo, xuntábanse en tempos os bispos das dióceses de Lugo e Ourense, para dirimir sobre lindes e outros asuntos de interese espiritual e material. Aquí cobraban rentas a partes iguales o cura párroco, o arcebispo de Santiago e os señores do pazo de Orbán, correndo co dereito de presentación dos curas o mosteiro santiagués de Antealtares, ao que ficara anexionado o de San Pedro de Vilanova de Dozón.

Os pouco máis de cen habitantes que ten a parroquia repártense nos lugares de Casar de Seta, Cuñarro do Cabo, Cuñarro do Medio, Farán, Mourigás, Padín e Toiriz. Eran máis de trescentos no ano 1845, segundo o dicionario de Madoz, que tamén dicía desta parroquia: “clima poco sano, propenso á fiebres, dolores de costado y reumáticos, que generalmente se atribuyen á los escesivos fríos”. Mais non foi polo rigor do clima polo que perdeu máis dun terzo da súa poboación dende aquel tempo xa remoto.

