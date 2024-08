Agolada acoge la XXVII Mostra de Artesanía con talleres, música y espuma

Agolada acogerá del 10 al 12 de agosto la XXVII Mostra de Artesanía, en los que habrá talleres de cuero, trenzado de paja y de pulseras y trenzas. .El evento, organizado por el Concello y que tendrá lugar en Os Pendellos, arrancará el sábado a las 11.00 horas con la apertura de los stands. A las 12:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial con Bico da Balouta. Por la tarde, a las 17:00 horas, en la Praza do Concello tendrá lugar la fiesta de la espuma que, junto con los hinchables y el tobogán acuático, hará las delicias de los más pequeños durante esta jornada. El primer día de la muestra concluirá a las 19.30 horas, con la actuación de Amigos do Acordeón y de Foles das Mariñas, en la Praza do Concello.

Ya el día 11, la apertura de los puestos se adelantará a las 10.00 horas y por la mañana, a las 13.30 horas los visitantes podrán disfrutar del concierto de Xurxo Fernandes en la Praza do Concello. Por la tarde, este espacio, acogerá el IX Festival de Bandas de Música Agolada “Marcos Areán”, a las 17.00 horas. Como cierre al segundo día de la muestra, a las 21.00 horas, la agrupación de música tradicional de Rodeiro, Os Varacuncas, tocará parte de su repertorio.

El último día de la muestra será el lunes 12 de agosto, en el que la muestra volverá a abrirse al público a las 10.00 horas. También por la mañana, en la Praza da Randulfa, tendrá lugar la actuación de Os Monifates, un dúo con una amplia experiencia musical, formado por un músico y un artesano que se encarga de la confección de los instrumentos utilizados en las interpretaciones. En esta ocasión les mostrarán al público su obra De Festa en Festa, en la que pretenden dar a conocer la rica y variada música e instrumentación que se conserva en Galicia, unido a la recuperación de los llamados títeres danzantes. Seguidamente, a las 13.30 en los alrededores de Os Pendellos se celebrará una nueva edición de O recuncho do autor, y actuará Suso Aboy. La última jornada continuará por la tarde a partir de las 18.00 horas con el cuentacuentos Anxo Moure que narrará O carballo con botas.