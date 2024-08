“Quédome co impulso que supón este premio para seguir escribindo”

Este carballés afincando en Santiago ven de gañar a vixésimo oitava edición do premio de poesía Avelina Valladares, convocado polo Concello da Estrada. Víctor Cebey López, oncólogo médico do Hospital Clínico Universitario de Santiago, comezou a escribir no instituto como forma de dar saída á súa necesidade de expresión. Fíxoo primeiro cunha serie de relatos curtos pero, onde se sinte máis cómodo é co xénero poético. Ilusionado e abrumado con este recoñecemento aos seus escritos asegura que isto sérvelle como impulso para seguir escribindo.

–¿Como surxe a idea de presentarte a este certame?

–Presenteime coa idea de intentar publicar o que tiña escrito e buscaba tamén un feedback para saber si o que fago ten interese para alguén ou só para min, xa que non tiña nada publicado previamente. Con este poemario presenteime a varios concursos literarios pero é a primeira vez que o fago.

–O título do poemario é ‘Do A ao X’, cóntame un pouco de onde sae esa idea.

–A idea ten máis que ver coa forma na que escribo, non son escritor profesional, fágoo para coñecerme un pouco a min mismo e ter relación cos meus sentimentos, tamén coas cousas que se me ocurren e quero contar. Non é que eu teña unha idea para un poemario cun principio e un final, vou escribindo segundo se me van ocurrindo. Por iso, o título é unha referencia ao abecedario que remata coa penúltima letra, porque o traballo non está finalizado. Non é que o seguinte sexa totalmente diferente, por iso tamén o subtítulo O que comezou pero non acaba.

–Primeira vez que te presentas con este poemario a un certame e rematas como gañador desta edición, ¿como te sintes?

–Pois estou un pouco abrumado, porque unha cousa é o que desexas que pase e outra a realidade. Non o esperaba para nada, de feito, cando onte me chamaron estaba traballando e quedeime un pouco en shock. Pero estou moi ilusionado con este recoñecemento por parte dun certame tan importante e pola xente que estaba no xurado. Isto axúdame a seguir escribindo, claramente, porque é un proceso meu, algo que me axuda na vida diaria.

–¿Como empezou esta afición polas letras?

–Comecei a escribir no instituto cando era adolescente, un pouco como todos, presentándome a algún obradoiro, animado por un profesor que te estimula... Comecei escribindo relatos curtos porque me axudaba a aliviar tensións e gustábame moito. Pero sin ir máis alá. De feito, profesionalmente dedícome á sanidade, que tamén me gusta moito. A escritura sempre estivo ahí, pero foi na pandemia, con ese tempo de introspección que tivemos, no que vin que tiña unha produción de textos cos que podía facer algo e púxenme un pouco máis en serio a darlle forma ás cousas que facía.

–A obra é unha recompilación de poemas sen un eixe temático claro, ¿como decides cando está rematada e presentala ao certame?

–Foi o ano pasado, pareceumeque estes poemas tiñan sentido entre eles e estaba cómodo coa selección. Sentín que o poemario estaba cerrado. Por iso, puxenme a rematalo e editalo. Decidín presentala porque é a obra máis recente e tiña os versos necesarios que pedían nos concursos.

–Profesionalmente dedícaste á sanidade, ¿como se tomaron os teus compañeiros este triunfo, sabían que escribías?

–Pois non é algo que fixera moi público, algunha xente si sabía da miña afición pola escritura, igual non a este nivel, pero están moi contentos. Tanto os compañeiros, como os meus amigos e a miña familia.

–Despois de gañar este premio, ¿intentarás publicar algo?

–Pois depende un pouco de como se dean as cousas. Co que me quedo é co impulso que supón o premio para continuar escribindo.

Suscríbete para seguir leyendo