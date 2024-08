Soutelo aparece xa denominado de Montes en documentos do s. XVI. O meiriño de Terra de Montes don Francisco del Castillo en 1590 tiña o cárcere en Soutelo de Montes e vivía nunha “casa-torre”, que había pouco que fora edificada.

No recadro o cruceiro, na súa primitiva situación

Nesta época e ata o século XIX, Soutelo pertencía a tres parroquias distintas: a Ventoxo, a Madanela e a Pardesoa. En 1560 Juan Suárez de Deza, xuíz ordinario e xustiza de Montes, vivía en “Soutelo de Cima”, pertencente á parroquia de Pardesoa, onde tamén estaba o cárcere e o xulgado. En efecto, Soutelo de Cima (Aldea de Arriba, agora) pertencía a Pardesoa, e desde a capela de San Roque (esta excluída) cara a Pontevedra pertencía a Ventoxo e o resto á Madanela.

A Picota ou rollo de Soutelo de Montes

Porén os lindes non estaban de todo claros, ata que no ano 1753 se reuniron o cura da Madanela, o cura de Pardesoa e un monxe do mosteiro de Aciveiro, que concretaron os lindes das parroquias: “las feligresías de Magdalena y de Pardesoa se dividen y separan comenzando en el marco de junto al carballo da edra inmediato a la fuente das Cortiñas, y que de esta división va linea recta a la casa de la Panera que es de dicho real monasterio y de ella al sitio donde antes de ahora estuviera la Picota o rollo, y desde este por la Cal vieja que sigue va por bajo de la torre de la Dignidad Arzovispal en que habitaban los jueces puestos por los Illmos Arzobispos que han sido deste Arzobispado, corriendo de alli a la fuente del fento, Rio Sanguñedo. Payomogo Piedras Virtas de Lamas y Coto de San Xusto”.

A paneira do mosteiro de Aciveiro, onde se recollía o pan, é dicir, o trigo e centeo con que se pagaban as rendas e tributos, estaba onde ultimamente estivo o Pub A Saco. Aínda hoxe en día as leiras que están a continuación cara a Pardesoa son coñecidas como a Paneira. De aí pasariamos á actual praza da Constitución, onde estaría antigamente a picota ou rollo, e subiriamos polo Regho ou Cal vella (cal=canle), por detrás da casa dos xuíces meiriños, continuando polo Camiño Vello para ir cara ás Virtas e Peimogho ata achegarse á aldea de San Xusto (Trasdomonte).

A picota ou rollo era unha columna ou trabe que se puña á entrada dalgún pobo ou na praza principal, símbolo do poder señorial ao que estaban sometidos. Nesta trabe atábanse aos delincuentes para a súa exhibición e deshonra, e mesmo o corpo dos que eran axustizados. De aí a expresión “poñer na picota”, que se usa para facer evidentes os defectos de alguén ou poñer en evidencia a unha persoa diante dos demais.

Temos referencias sobre a picota que o arcebispo de Santiago tiña en Soutelo. En 1561 o seu meiriño Juan Suárez de Deza, que vivía no lugar de Soutelo de Arriba, sacou unhas ordenanzas polas que impedía que os veciños cortasen madeira para facer pipas, carbón ou para vender, e tamén prohibía que fixesen estivadas nas devesas sen permiso do xuíz, polo que os veciños denunciárono a través do seu procurador xeral Juan de Gosende. A dito Juan de Gosende (avó do capitán Gosende) prendeuno e púxoo na cárcel y tronco, acusado de levar como arma unha besta de aceiro, da que finalmente dito meiriño por mandato do xuíz principal tivo que darlle permiso por escrito.

Tamén o mosteiro de Aciveiro tiña picota e, en concreto, en Soutelo. En 1575-6 o xuíz meiriño da xurisdición de Montes iniciou un preito co mosteiro de Aciveiro, que tiña “orca y picota, carcel, prisiones y tronco y otras insignias de jurisdicción”. O xuíz prendeu ao escribán do mosteiro, pois dicía que podía atender os casos do mosteiro, pero non podía actuar na xurisdición de Montes, xa que non tiña título que o acreditara como escribán, e porque a xurisdición civil e criminal de Terra de Montes dependía do arcebispado de Santiago.

Tras unha sentenza da Chancelería de Valladolid en contra do mosteiro de Aciveiro, o 23 de abril de 1613 o xuíz de Terra de Montes Jerónimo de la Rúa tomou posesión dos diversos lugares desta xurisdición e no lugar de Soutelo o representante do mosteiro de Aciveiro entregoulle a dito xuíz “un rollo y picota de madera, que es una trabe alta, que parece tuvo el dicho monasterio por insignia de jurisdición en dicho lugar”.

En 1753 ao facer o deslinde das parroquias noméase o sitio donde antes de ahora estuviera la Picota o rollo, o que quere dicir que xa non se conservaba a picota nese momento, pero aínda recordaban onde estivera.

Topónimo eliminado

Un decreto das Cortes de Cádiz do 26 de maio de 1813 deu orde de demolición de todos os signos de vasalaxe (é dicir, as picotas ou rollos), que houbera nas entradas dos pobos, casas particulares ou calquera outro sitio, “puesto que los pueblos de la Nación Española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la Nación misma, y que su noble orgullo sufriría por tener a la vista un recuerdo continuo de humillación”.

É posible que esa praza seguise recordándose como praza da Picota ata que a mediados do s. XIX se cambiou por Praza da Constitución. A principios de 1856 o concello de Forcarei mercou unha casa en Soutelo de Montes para situar nela o consistorio e o cárcere, que ata entón non tiña un lugar fixo. Esta casa debía ser a antiga paneira e estaba onde comeza a estrada que vai cara Pardesoa e que pertencía a D. Ramón Otero, casado en Folgoso e dono da casa-pazo da Mota (A Estrada), que el mercara trala desamortización do mosteiro de Aciveiro. Nesta casa púxose un escudo coa inscrición de Praza da Constitución, cumprindo así o mandato das Cortes de Cádiz ao eliminar o topónimo da Picota. E como noutros moitos lugares púxose un cruceiro, onde antes estaba a picota.

