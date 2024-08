O centeo xa está listo para a Malla

O Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda, na parroquia lalinense de Doade, celebrou na tarde de onte a súa sega manual do centeo. Nesta actividade participaron ao redor de 25 persoas, tal é como conta o organizador Manuel Blanco. “Veu xente dende a Casa do Patrón, o grupo de gaitas de Os Trasnos de Doade, os veciños de Codeseda e o campo de voluntariado de Tradición en Verde, que nos están axudando chicos e chicas de toda España”.

As labores fixéronse nunha leira colindante coas instalacións do complexo museístico consistiron en “o que é a sega manual, o atado e carrexo dos mollos e a feitura da meda, o que son todos os pasos previos para a realización da gran malla tradicional de Lalín”, conta Manuel. Un evento que se celebrará o vindeiro 24 de agosto durante todo o día, pero para o que fai falta organizar certas cousas.

Sobre todo precísase dos mollos, polo que durante a pasada xornada os voluntarios tiveron que segar “uns 1.000 metros cadrados cos que fixemos uns trescentos mollos, que para segar a man e atar e carrexar pois son bastantes”, comenta Manuel, que tamén afirma que se o fixeran cunha máquina apenas tardarían un rato, pero ao facelo manualmente, o traballo é moito maior.

Os asistentes á sega cargan coa palla, onte, na Casa do Patrón. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Pode sorprender a cantidade de mollos que se precisan, pero como di o organizador: “Para ser unha recreación é moi completa e hai moita cantidade de mollos porque facemos as cinco modalidades históricas de malla que houbo: pedra, con males, manual, con máquinas e motores e con tractor, polo tanto precisamos de varios atados para cada modalidade”.

Outra dúbida que xurdiu foi se había a posibilidade de que fixeran máis segas, pero dende a Casa do Patrón confirmaron que a de onte foi a única, e polo tanto, como veñen facendo nos últimos anos, van mallar centeo soamente. Ao preguntarlle a Manuel o porqué, conta que “a nosa experiencia é boa con este cereal. Primeiro porque é máis resistente, segundo porque non cae tanto e non da tantos problemas coma o trigo e terceiro, porque ten mellor palla”.

Eles empregan esta palla para cubrir a casa castrexa e as construccións antigas que teñen no museo. Ademais, o coordinador desta inciativa di que “non debemos esquecer que en Galicia ao centeo se lle chamaba o pan. O cereal máis típico de Galicia desde o antigo foi o centeo, o trigo chegou despois”.

Tras este traballo xa queda todo listo para a Festa de Malla e os organizadores xa teñen todo preparado porque como recoñece Manuel “unha festa deste calibre non se pode improvisar”. Polo de agora se descoñece a programación do vindeiro día 24 pero o que asegura o coordinador da festa é que “se a malla xa é de por sí espectacular, pois este ano vaino ser máis. Temos máis actuacións musicais, de maior calibre, xa que é o vintecinco aniversario, son as bodas de prata e imos tirar a casa pola ventá e facer un gran esforzo para ter unha gran festa”.

