Víctor Cebey López gaña o XXVIII Avelina Valladares

O Concello da Estrada escolleu onte ao poemario gañador da XXVIII edición do Premio de Poesía Avelina Valladares. Despois de que o xurado tivera lidos todos os orixinais presentados, se seleccionou por unanimidade como gañador ao presentado baixo o lema do A ao X- Zeta, que foi realizado por Víctor Cebey López. A obra é unha proposta cualitativa e lograda de poesía chea de frescura nestes tempos de calores e trebóns non buscados. Pódense atopar poemas feitos de versos xenerosos de amplitude comprensiva. Trátase dun poemario que comparte fondo tecido muscular de acento estrictamente literario. Os presentes neste acto que tivo lugar na sala de Xuntas da Casa do Concello foron David Otero Fernández, Rosalía Morlán Vieites, María Begoña Porto Brea e Esteban Folgar Brea, quenes formaban parte do xurado e que escolleron ao vencedor. Tamén contaron coa presencia de Dolores Araújo Arias que actuou como secretaria durante este acto de recoñecemento.