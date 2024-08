Santiago Apóstolo e Santa Ana en Catasós

Unha das máis grandes parroquias de Lalín, tanto en extensión coma en poboación, é a de Santiago de Catasós, non lonxe da capital municipal e situada entre as importantes estradas que van a Ourense e O Carballiño. Porén, a súa igrexa, que está no centro da parroquia, quedáballe lonxe aos veciños dalgúns lugares coma os de Belelle e Puxallos, a un e outro lado do río Asneiro, polo que ambos contan con cadansúa capela e romaría propias, honrando a Santa Mariña e a San Roque, respectivamente. Na igrexa parroquial, ademais da celebración do Santiago e Santa Ana, da que imos tratar aquí, tamén se celebra a festa da Virxe do Carme en dúas xornadas do mes de xullo e, tempo atrás, as do Santo Estevo, San Xiriz (Quirico ou Ciríaco), o Corpus Christi, a do Santo Antonio e a do San Sebastián, que xa no século XVIII tiñan confrarías na parroquia e agora apenas teñen culto e menos aínda festa profana.

A semana pasada, os case 400 veciños de Catasós que se reparten nos lugares de Antuín, Barrio, A Cabreira, Belelle, Casas Vellas, Catasós, Celemín, Cerredo, Covás, Donfreán, Gate, Puxallos, Quintela e Torguedo, celebraron as festas do patrón Santiago Apóstolo e Santa Ana, en dúas xornadas, con misas cantadas polo novo párroco de Catasós e outras freguesías de Deza, Xosé Ramón Pena, ás que seguiron as procesións arredor da igrexa. Ao remate, os máis devotos bicaron o relicario cos fragmentos dos osos de Santa Ana e San Xoaquín e San Xiriz, que lles ofreceu o sancristán, e despois no campo da festa houbo sesión vermú coa música dos dúos Pachi Show e Phanton, na primeira xornada; e Fusión Latina e Dilema, na segunda, que tamén correron coa verbenas.

Cuevillas e Filgueira Valverde, nun par de fotos de hai cen anos, con veciños de Catasós. | // ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

O Seminario de Estudos Galegos en Catasós

O abundante patrimonio desta grande parroquia lalinense motivou a visita vai para cen anos dos investigadores do Seminario de Estudos Galegos (SEG), nunha das Xeiras polas Terra de Deza, que mesmo se retrataron cos veciños de Catasós nunhas históricas fotos que garda o Museo de Pontevedra e reproducimos aquí co ánimo de identificar aos paisanos que nelas aparecen xunto a Florentino López Cuevillas –con lazo e traxe– e Xosé F. Filgueira Valverde –con lentes e tamén traxeado–, labor no que nos poden axudar os descendentes, xa que a foto foi tomada cara a 1930 e dos que nela figuran o máis seguro é que ninguén viva na actualidade. Os do SEG retrataron e debuxaron, tomaron apuntamentos e planos da igrexa parroquial e do pazo de Donfreán, monumentos dos que outros e nós mesmos temos publicado en varias ocasións.

Na ampliación e reforma desta igrexa, así como das capelas de Belelle e Puxallos, tivo especial protagonismo o licenciado Pablo de Verea y Aguiar, que foi cura da parroquia e da de Moneixas a finais do século XVIII e tamén era administrador do Pazo de Donfreán. Por mandato deste cura tamén se fixeron varios retablos para os tres templos citados, mercáronse imaxes, moitas delas chegadas aos nosos días, e construíuse o cruceiro procesional.

Misa na igrexa parroquial, que conta con fermosos retablos e imaxes barrocas. / D.G.A

Do pazo de Donfreán, da familia fidalga dos Montenegro, os membros do Seminario de Estudos Galegos deixaron numerosas fotos, tanto do interior coma do exterior, que garda o Museo de Pontevedra, nas que pode ollarse a lareira, o mobiliario da época dos pazos suntuosos e as da solaina, o patio e os escudos que campan en varias fachadas. Neste pazo tamén estivo o investigador Miguel Durán-Loriga, nos anos corenta do pasado século, facendo fotos, debuxos e apuntamentos que así mesmo garda o Museo de Pontevedra.

Do abundante patrimonio da parroquia xa temos versado noutras ocasións, carecendo aquí de espazo dabondo máis que para achegar un cativo inventario que comezaría pola igrexa parroquial xa citada e as antigas casas da súa contorna; as dúas capelas sinaladas e os cruceiros; o tamén referido pazo de Donfreán e a Casa de Quintela, da familia dos Quiroga, relacionada coa condesa de Pardo Bazán, coa súa famosa fraga e doutras non menos extensas que aínda se conservan; dos muíños, hórreos e alvarizas; os dous castros en Quintela e Catasós e as mámoas da Cabreira, Puxallos e Mámoa Soa e doutros aspectos desta parroquia que atravesan o río Asneiro e o camiño mozárabe de peregrinación a Compostela.

